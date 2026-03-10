旅先でたっぷり楽しんだあと、Tさん（埼玉県・40代女性）を襲ったハプニング。

＜Tさんからのおたより＞

先日、USJに家族で遊びに行った時のことです。

関東から2泊で出掛けて、3日目に「そろそろ帰ろうか」という時、急に慌てだした夫。財布をどこかで無くしたと言うのです。

財布の中には免許証や、いつもよりかなり多めの現金が......。

「本当に日本人って」

半分諦めつつも、ダメもとでUSJのゲストサービスへ。すると、財布が届けられていたのです。

サービススタッフによると、財布はハリー・ポッターのアトラクションのロッカーに忘れられていたのを、次にロッカーを使おうとした人が気づいてアトラクションスタッフに渡してくれたのだそう。

財布の中の現金もそのまま戻り、「本当に日本人っていい人が多いなぁ...」と思いました。

御礼をしたかったのですが、「権利を放棄されているので、名前や連絡先等は教えられません」とのことでした。

夫と二人で、「これから他の人に親切にすることで、恩返ししていこうね」と話しました。

せめて、ここで御礼を言わせてください。本当に助かりました。ありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）