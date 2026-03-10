

經濟部國際貿易署（TITA）と台湾貿易センター（TAITRA）は、3月10日から13日まで開催される「FOODEX JAPAN 2026」における台湾パビリオン出展に先立ち、3月9日に最新の台湾フードの魅力を紹介する事前記者会見を開催した。会見では、台湾と日本の交流と未来への発展を願う特別演出として、台湾伝統の祈願「ランタン飛ばし」と、日本伝統の祈願「ダルマの目入れセレモニー」を実施。さらに、ゲストとして俳優の矢田亜希子さんを招き、台湾グルメの実食やトークセッションを行った。また、会場には台湾各県市の食品展示コーナーが設けられ、台湾フードの多様な魅力が紹介された。



主催者である台湾貿易センター董事長の黃志芳（こうしほう）氏は、FOODEX JAPAN 2026への出展に向け開催した同イベントについて、「今年で第51回を迎え、台湾は連続して出展してきた。今年は、過去最大規模となる194社・194ブース・総面積2007m2で展示を行い、今までで最も盛り上がっている。ぜひ台湾パビリオンに来場し、革新的で美味しい台湾の食品を発見してほしい」と意気込んだ。



まず、台湾の文化を象徴するランタンの演出でスタート。台湾では旧正月や特別な日に願い事を書いたランタンを空に放つ風習があり、台湾パビリオンの成功と安全を祈願して、台湾貿易センター董事長の黃志芳氏とともにランタンを放天した。会場では台湾の街並みやグルメを紹介する映像も上映され、台湾の食文化の魅力を印象的に紹介した。



主催者挨拶では、台湾貿易センター董事長の黃志芳氏が「私たちは、日本市場を大変重要視してきた。今回は、品質・安全・サステナビリティ・健康・革新という5つの理念のもと、ビジネス展開してきた」とコメント。さらに「日本は、品質に大変厳しく、味に対するこだわりもとても強い市場。半世紀にわたって当イベントに出展してきた歴史は、まさに私たち台湾の食における自信の現れそのもの。会場となったグランドハイアット東京と共同で作り上げたこの3品は、日本と台湾の良さが融合し、両国の熱い関係性の象徴。今後も、台湾の食品産業を盛り上げて、安心で安全な食を提供していきたい」と今後の展望を語った。



また、来賓として、台北駐日経済文化代表処 駐日代表處代表 李逸洋（り いつよう）氏、中華民国農業部 部長 陳駿季（ちんしゅんき）氏、原住民族委員会 政務副主任委員 谷縱 喀勒芳安（こくじゅうかろほうあん）氏が祝辞を述べ、台湾産食品の国際市場での可能性や、日本との食文化交流の重要性について語った。



「だるま目入れセレモニー」の様子

そして、スペシャルゲストとして俳優の矢田亜希子さんが登場。台湾パビリオンの成功を祈願する「だるま目入れセレモニー」に参加し、登壇者とともにセレモニーを行った。



続いて、台湾のスイーツや食品を紹介するトークセッションも実施。矢田さんは台湾の印象について、「私は台湾のファンで、なかでもタピオカミルクティーは1日何杯も飲んでいたこともあるほど。日本でまだまだ知られていない美味しいものがたくさんあるので、今日はもっともっと知って帰りたい。今回試食した3品は、タロイモやビーフンなど、どれも健康的な食材を使っているので、安心して食べられるのが嬉しい」とコメントし、台湾食文化への関心を語った。



この後、台湾食材の魅力を伝えるため、グランド ハイアット 東京と共同開発したメニューが披露された。提供されたメニューは「チキンスライダー 台湾産パイナップルのグリル 照り焼きソース」、「冷製米粉の新竹ビーフン サフラン風味 海老 フィヨルドルビー」、「台湾産タロイモモンブラン」の3品。さらに、来場した関係者には、提供メニューと共に台湾茶「東方美人」が振舞われ、台湾食材の新たな魅力を体験できる機会となった。



台湾はパイナップルなどの果物をはじめ、多様な農産物と独自の食文化を有しており、今回の台湾パビリオンではこれらの魅力を世界に向けて発信していく考え。



FOODEX JAPANは、食に関わる人と共働し、食の新たな価値を創造することを目的に、日本とアジア、世界をつなぐ、アジア最大級の食品・飲料展示会。出展者・来場者双方のビジネス拡大に絶好の場として、参加者から毎年高い評価を得ている人気のイベントになっている。1976年から毎年開催され、2026年で51回目を迎える。例年多くの来場者数を記録し、国内外から注目を集めるイベントとして成長している。

［開催概要］

名称：FOODEX JAPAN 2026 （第51回 国際食品・飲料展）

開催場所：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3−11−1）

アクセス：りんかい線／国際展示場駅（下車 徒歩約7分）、ゆりかもめ／東京ビッグサイト駅（下車 徒歩約3分）

会期：3月10日（火）〜3月13日（金）

東展示棟4−6ホール・西展示棟 10:00〜17:00（最終日16:30まで）

東展示棟7−8ホール・南展示棟 9:30〜17:00（最終日16:30まで）

入場登録料：1万円（税込）

※「招待券」持参者は無料

※業界関係者以外の人、16歳未満の人は入場不可

經濟部國際貿易署＝https://www.trade.gov.tw

台湾貿易センター＝https://tokyo.taiwantrade.com

FOODEX JAPAN 2026＝https://foodex.jma.or.jp