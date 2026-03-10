ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」が９日に放送され、バナナマン・設楽統、日村勇紀がＭＣを務めた。

この日は、トム・ブラウンの布川ひろき、みちおがゲスト出演した。

ネタ構成の話題で、布川は「みちおは情緒が…。ネタのことになると、かなり狭くなるというか、情緒が変になるというか。ラジオで僕ら。掴みを募集するコーナーで。そのコーナーで、だいたい僕が行けるかの判断をするんですけど…」と述懐。

つづけて「珍しく、みちおが『いや、これはいいと思う！絶対これウケるから』って、しつこいんで。『じゃあ、一回やるから、それで、もしウケなかったら次週の放送で謝れよ』みたいな話で。やってみたら、めちゃくちゃスベったんですね」と振り返った。

布川は「その次週の放送で、冒頭で『じゃあ、謝ってもらっていい？』って。そしたら、（みちおが）『なんで謝んなきゃいけねえんだよ！』って泣き出したんですよ。こいつ…」と苦笑した。

設楽が「本当に泣いたの？」と驚くと、みちおは「謝りたくなくて泣いちゃいました…」とうなずいて、スタジオを爆笑させていた。