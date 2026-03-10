お笑い芸人の椿鬼奴が１０日放送の日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」にＶＴＲ出演。ガラケーのデータを復活させる企画に、夫のグランジ・大と登場した。

鬼奴が約２０年前に使用していたガラケーを再起動させて、夫婦で思い出トーク。履歴に名前が出てきた親友について、「大学時代の同級生で、私の人生を変えた人。『大さんと付き合ったら？』と言ってくれて」と紹介した。

当時は同期のＰＯＩＳＯＮ ＧＩＲＬ ＢＡＮＤ・吉田大吾が飲み友達だったといい、「吉田にはよくおごってもらってた。（大も）一緒によくおごってもらってた仲間」と回想。大も「私もめちゃくちゃおごってもらっていた。吉田さんの財布の傘の下でチョロチョロしてた２人」と感謝して、吉田が婚姻届の保証人だったことを明かした。

大は独身時代に多額の借金を抱えていたが、結婚後の変化について鬼奴は、「仕事に真面目！家で台本読んだりしてて」と感心。照れ笑いの大は、「国民から愛されている椿鬼奴と結婚して、意識が変わった。ありがとうね、結婚してくれて。頑張ろうってなった」とオノロケをさく裂させていた。