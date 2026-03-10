マイボイスコム株式会社１０日は、９回目となる「日本酒」に関するインターネット調査を実施。１万１４９０人から回答を得て、その結果を公表した。

日本酒を飲む人は４割強。男性高年代層で比率が高く、年代差が顕著となっている。週１日以上飲む人は１割強となっている。日本酒飲用者の約２６％で、男性２０代と７０代で比率が高くなっている。男性２０代は日本酒飲用者の比率はあまり高くないが、飲用者に限定した場合の飲用頻度は高いことがうかがえる。

◆日本酒を飲む場所

日本酒飲用者のうち、直近１年間において家で飲むことが多いと回答した人（「家で飲むことが多い」「どちらかといえば家で飲むことが多い」の合計）は７割強。

外で飲むことが多い人（「外で飲むことが多い」「どちらかといえば外で飲むことが多い」の合計）は３割弱。女性３０代では半数を超え、家で飲むことが多い人より比率が高くなっている。

◆よく購入する日本酒の容器・容量

日本酒飲用者が、家で飲む日本酒購入時によく選ぶ容器・容量は（複数回答）、「瓶入り（７２０ml）」が３９.１％、「一升瓶入り」が１８.４％。「紙パック入り（１８００〜２０００ml）」は１４.６％、飲用頻度が毎日・週に４〜５日の層では３割台後半で最も多くなっている。

◆日本酒選定時の重視点

日本酒飲用者が、家で飲む日本酒を選ぶ際の重視点は（複数回答）、「味」が６２.８％、「価格」「甘口・辛口」が各４割強、「飲みやすさ」が３６.０％。「味」「甘口・辛口」「飲みやすさ」は、女性で比率が高くなっている。

◆日本酒の飲用意向

アルコール飲料飲用者のうち、日本酒の飲用意向者（「飲みたい」「まあ飲みたい」の合計）は５割強。男性高年代層で比率が高く、特に男性７０代では６５％と高くなっている。

◆日本酒の魅力

日本酒の魅力は（複数回答）、「日本の伝統文化を感じる」が２９.３％、「産地・地域ごとの特色がある」が２６.０％、「味がおいしい」が２４.７％で続く。男性３０〜６０代では、「味がおいしい」が１位。月に２〜３日以上飲む層では、「味がおいしい」「食事との相性が良い」「味にコクや厚み、深みがある」が上位３位となっている。