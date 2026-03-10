◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンの吉田正尚外野手（３２）＝レッドソックス＝が１０日、１次ラウンドＣ組最終戦となるチェコ戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。４回に“秘打”をさく裂させ、４試合連続安打とした。

チェンジアップを操るチェコ先発右腕のサトリアに苦戦を強いられ、３回まで無得点。４回も先頭の村上（ホワイトソックス）が一ゴロに打ち取られたが、好調の吉田は運も味方につけた。初球の１２６キロ直球を打つと、強烈な回転がかかった打球は三塁ファウルゾーンからフェアゾーンへ。ボールの行方を見つめていた三塁手もぼう然となる内野安打となった。白球は皮がさけたようになっていた。

すでにＣ組１位突破を決めている日本にとっては“消化試合”のため”大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）らが先発を外れる中、先制点にはつながらなかったが、吉田が貫禄を示した。

今大会はこの日まで全試合４番で３試合に出場し、打率５割、２本塁打、６打点。この日はＷＢＣの日本代表では１７年大会の中田翔（当時日本ハム）以来、２人目の３試合連発にも期待がかかっている。

今大会の吉田は開幕から４番に指名され、初戦（６日）の台湾戦では２安打１打点の好発進。７日の韓国戦では３回に大谷翔平、鈴木誠也（カブス）に続いて１イニング３本目の本塁打となる１号ソロを放ち「みんなすごいので、流れに乗り遅れないようにしています」と話していた。

プロが出場した試合では６０年ぶりの「天覧試合」となった８日のオーストラリア戦では、１点を追う７回２死一塁で右中間席へ決勝の逆転２ラン。そこまで日本は無得点と苦しんでいたが、吉田が値千金の一発でヒーローとなり、「重苦しい雰囲気でしたので、何とか（したかった）」。チームを３連勝とＣ組１位突破に導いていた。