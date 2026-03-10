◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本―チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパン・高橋宏斗投手が今大会初登板で好投した。山本、菊池、菅野とメジャー組がつないできた先発陣。ＮＰＢ組から割って入った中日のエースが、自身のＷＢＣ初先発で仕事を果たした。初回から１５６キロを計測して２三振を奪うと、自慢の直球とスプリットがエンジン全開。２回は２奪三振などで完璧に抑えた。３回は２死から安打を許したものの、無失点で切り抜けた。４回も先頭を歩かせた後、三ゴロ併殺打に仕留めるなど、３人で料理。５回もあっさりと２アウトを取り、６５球の制限があるなか、６３球で４回２／３を投げきった。１次ラウンド全勝突破への流れを作り「自分のことと言うよりも、チームの勝ちとつながるかもしれないピッチングができてよかった。０に抑えることができてよかった」とコメントした。

宮崎合宿から好調。２月２３日のソフトバンク戦（ひなたサンマリン）で２回パーフェクト、３月３日の阪神戦（京セラＤ）で２回無安打無失点と安定した投球を披露した。開幕直前に「すごくいい状態で本番を迎えられるし、もう一つ状態は上がると思う」と宣言。待望の出番で期待に応えた。

２０歳で出場した２３年のＷＢＣはリリーフで活躍し、決勝の米国戦にも３番手で登板。メジャー屈指の強打者・トラウトから三振を奪い、１回無失点で世界一に貢献した。今回の初仕事は“本職”となったが「第２先発であろうと、中継ぎであろうと、毎日投げる準備を」と気合十分。準々決勝以降も、あらゆる起用に備える準備はできている。