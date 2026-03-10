スタジオツアー東京『ハリー・ポッターと賢者の石』名場面にちなんだ限定フードが登場 “バタービールシーズン”企画も開催
東京・練馬の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 −メイキング・オブ・ハリー・ポッター」（以下、スタジオツアー東京）では、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を3月18日から9月6日まで開催。これに合わせ、館内レストランやカフェでは映画の名場面をモチーフにした限定フードやスイーツが登場する。また、バタービールシーズン到来にあわせたキャンペーンも同時開催される。価格はすべて税込。
【画像】映画『ハリー・ポッターと賢者の石』にちなんだ限定フード＆スイーツ
「ホグワーツからの招待状」は、ハリーがホグワーツ魔法魔術学校へ入学する“物語のはじまり”をテーマにした体験型イベント。映画の印象的なシーンをイメージしたフードメニューを通して、来場者が魔法界の世界観を味覚でも楽しめる内容となっている。
バックロットカフェでは、ハリーのもとに大量に届いた入学許可証をモチーフにした「入学許可証のクレープ」（1800円）が登場。苺ミルク、チョコバナナ、ティラミスの3種のフレーバーで、象徴的な場面を再現している。
さらに、黒いアイオリソースとバルサミコクリームで森の不気味な雰囲気を表現した「プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜」（2500円）や、ダイアゴン横丁での買い物シーンをスイーツとセイボリーで表現した「ダイアゴン横丁の買い物リストアフタヌーンティー」（7500円）なども用意される。
フロッグカフェでは、ホグワーツ特急の車内販売でハリーが「ぜーんぶちょうだい」とお菓子を買うシーンをイメージした「『ぜーんぶちょうだい』ミルクシェイク」（950円）や、カットすると4寮いずれかのカラークリームが現れる「組分け帽子チョコレートタルト」（550円）など、遊び心あふれるメニューが登場。
フードホールでは、ハリーのクィディッチデビュー戦をイメージしたハーフ＆ハーフのピザ「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」（2800円）は、ライスコロッケのスニッチを口に入れるようにして写真を撮ることで、映画のワンシーンの再現も楽しめる。
そして、バタービールシーズンの到来にあわせて、スタジオツアー東京とハリー・ポッター ショップ 原宿では、バタービールを含む対象メニューを2点購入した来場者に数量限定の缶バッジを1個プレゼントするキャンペーンを実施。期間は3月18日〜7月17日。缶バッジがなくなり次第終了。スタジオツアー東京のフロッグカフェでは、新作スイーツ「バタービールミニサンデー」（650円）も期間限定で販売される。
スタジオツアー東京は、2023年6月に遊園地「としまえん」跡地に開業。ホグワーツの大広間やダイアゴン横丁、禁じられた森など映画のセットを体験できる施設で、映画制作の舞台裏を学びながら、ほうき体験やバタービール、限定グッズなどを楽しめるアジア最大級のハリー・ポッター体験型施設として人気を集めている。
■「ホグワーツからの招待状」限定メニュー概要
【バックロットカフェ】
★入学許可証のクレープ（1800円）
苺ミルク・チョコバナナ・ティラミスの３種のレタークレープで、ハリーに届いた大量の入学許可証を表現。
★プレミアムバーガー 〜禁じられた森〜（2500円）
黒いアイオリソースとバルサミコクリームソース、黒いトマトリーフで禁じられた森の怪しげな雰囲気を再現。ハーブスパイスを振りかけた香り高いチップスとともに。
★ダイアゴン横丁の買い物リストアフタヌーンティー（7500円）
ハリーがハグリッドと一緒に入学前に必要な物をダイアゴン横丁に買いに行く時の、お買い物リストをスイーツとセイボリーで表現。ツアーチケットとアフタヌーンティーがセットになった「アフタヌーンティーパッケージ」を予約すると、予約特典としてウェルカムドリンクを提供。
＜上段＞
・ミニヘドウィグケーキ
・ワンドチュロス
・カシスオランジェットケーキ
・チョコレートベリートライフル
＜中段＞
・大鍋シュークリーム
・ガリオンチョコレート
・トランククッキーサンド
・合鴨とオレンジのパテアンクルート
＜下段＞
・冷製トマトスープ
・サーモンタルタルコーン
・モリーのサンドウィッチセレクション
【フロッグカフェ】
★「ぜーんぶちょうだい」ミルクシェイク（950円）
ホグワーツ特急でハリーがお菓子を買う時に「ぜーんぶちょうだい」と言うシーンをイメージし、ジェリービーンズやカエルチョコをトッピング。ホグワーツに向かうワクワクとした気持ちをカラフルなミルクシェイクで表現。
★組分け帽子チョコレートタルト（550円）
組分け帽子のチョコレートタルトは、クリームの中にグリフィンドール・ハッフルパフ・レイブンクロー・スリザリンのいずれかの寮を表現する色のカスタードクリームが入っている。中身は食べてからのお楽しみ。※テイクアウト可
★バタービールミニサンデー（650円）
魔法界で大人気のバタービールがミニサンデーになって新登場。下に敷き詰められたパイのザクザク食感とキャラメル味のアイスクリームは相性抜群。
【フードホール】
★クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜（2800円）
ハリーのクィディッチデビュー戦である、グリフィンドールVSスリザリンをハーフ＆ハーフのピザにする事で対戦を表現。ライスコロッケのスニッチを口に入れるようにして写真を撮ることで、映画のワンシーンを再現できる。
■レギュラーメニュー
期間限定メニューの展開にあわせ、レギュラーメニューも同時期に拡充いたします。
【フロッグカフェ】
★かぼちゃパイ（550円）
ホグワーツ特急の車内販売をイメージした定番フード。※テイクアウト可
【フードホール】
★ダブルチーズバーガー（2200円）
ジューシーなビーフパティと濃厚なチーズを重ねた、満足感のある王道バーガー。
