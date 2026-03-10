3年ぶり復活のインサイトが登場！

2026年3月5日、ホンダは新型「インサイト」を2026年春に発売すると発表しました。また、同3月19日より先行予約の受付を開始することも明らかにされました。

ホンダ初の量産型ハイブリッド車として1999年に誕生したインサイトは、初代は2ドアのクーペ、2代目は4ドアのファストバック、3代目は4ドアのセダンと、世代を重ねるごとにコンセプトを大きく変更してきました。

しかし3代目が2022年12月をもって販売終了となり、現在までインサイトという名称のモデルはラインナップされていませんでした。

しかし、今回4代目となる新型インサイトが公開されました。シリーズ初のBEVとなったうえ、そのスタイリングもクロスオーバーSUVへと大きく変貌を遂げることになりました。

新型インサイトについて、ホンダは「存在感を放つ際立つ個性と圧倒的な心地よさを持つ“個性派EV”を目指して開発した」と説明しています。

その言葉どおり、エクステリアデザインは個性的な骨格とシャープなデザイン、そして、国内で初めて採用される新色「アクアトパーズ・メタリックII」が上質さと未来感を演出しています。

インテリアは、包み込む造形と空間全体のつながりが意識されたラウンドデザインが特徴で、前後席のウォークスルー機構や後席のリクライニング機能、ソフトパッド素材の採用などにより、心地よく過ごせる空間が追求されています。

さらに、国内向けホンダ車としては初となる「アロマディフューザー機能」と「インテリジェントヒーティングシステム」といった機能装備が採用されているのも大きな特徴です。

ボディサイズやパワートレインのスペックについては明らかにされていませんが、今回登場したインサイトは中国で販売される「e：NS2」がベースです。スペックは、これとほぼ同等だと思われます。

ちなみにe：NS2のボディサイズは全長4788mm×全幅1838mm×全高1570mmとトヨタ「ハリアー」ほどのサイズ、ホイールベースは2735mmです。パワートレインは、フロントに最高出力201馬力のモーターを1基搭載する前輪駆動です。

日本でのグレード構成や価格についても現時点では公表されていませんが、続報に注目です。

インサイトの復活に対する反響は？

およそ3年ぶりの復活が発表された新型インサイトに対し、販売店にはどのような反響が届いているのでしょうか。

都内のホンダ販売店担当者は次のように話します。

「新型インサイトが発表されてから間もないこともあり、現時点では多くのお問い合わせがあるわけではありませんが、それでも『インサイト』という往年の名前に惹かれてご関心を持たれるお客様は数名いらっしゃいました。

しかし、やはりBEVという点がネックとなっており、新しいものを好まれるお客様以外の方からの反響は限られているというのが実情です。

ただ、新型インサイトは、軽BEVの『N-One e：』と比べてボディサイズも大きく、航続距離も長いため、より『ふつうのクルマ』としてご利用いただけると思います。

予約受注が開始される3月19日には詳細をお伝えできる見込みですが、価格次第では日産『リーフ』などのよきライバルになるのではないかと思っています。

目玉のひとつとなる『アロマディフューザー機能』については、ものめずらしさから興味を持たれるお客様もいらっしゃいましたが、『ちょっと小洒落すぎている』とおっしゃるお客様もいらっしゃいました。

正直なところ、オーダーが殺到するという可能性は低いと思いますが、BEVの選択肢が広がるという点では販売店にとっても大きなメリットがあると思っています」

※ ※ ※

前出のホンダ販売店担当者は、「新型インサイトは3000台限定での販売となる予定」と話します。

なお、2025年10月に発売されたリーフは発売から4か月で6000台を超えるオーダーを獲得しており、新型インサイトもこれに続くのかどうかに注目が集まります。