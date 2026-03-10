舘ひろしと宅麻伸がW主演を務めた刑事ドラマ『愛しの刑事』が、3月11日よりCSホームドラマチャンネルにてアンコール放送される。

1992年に放送された全20話の本作は、『大都会』『西部警察』シリーズに携わったスタッフが力を注ぎ、製作会社“石原プロモーション”の社内に警察署のセットを組んで撮影が敢行された人情派刑事ドラマ。

城西署の刑事防犯課をリードする重要なポジションについている羽山刑事（舘ひろし）。彼の相棒となる川村刑事（宅麻伸）はもともと本庁の刑事だったが、城西署の鑑識課員である父親が殺されたため、城西署の捜査に協力させてもらえるように要請する。事件解決後、川村は正式に城西署・刑事防犯課の一員として迎えられ……。

W主演を務める舘と宅麻のほか、渡哲也、井上順などのベテラン俳優陣が脇を固め、高樹澪、坂上忍、谷川竜、細川ふみえらが出演している。

なお、CSホームドラマチャンネルでは「石原プロモーション制作ドラマ総力特集」として、4月8日より『代表取締役刑事』がアンコール放送されるほか、『大都会 PARTII』『大都会 PARTIII』『西部警察 PART-III』も放送される。（文＝リアルサウンド編集部）