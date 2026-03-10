【「働いてないし、ヒマでしょ？」】バリキャリ義母ならわかってくれる！？＜第13話＞#4コマ母道場
子育てにはたくさんの楽しさや嬉しさがある一方で、大変なことも少なくありません。3人の子どもを育て上げることは、まさに大仕事と言えるでしょう。今回の主人公は、そんな役目を果たした3児の母。子育てを終え、これからは自分の人生を楽しもうと考えていた矢先、娘からあるお願いをされることになります。
第13話 憧れの義母【娘の気持ち】
【編集部コメント】
今でこそ共働きはめずらしくありませんが、「寿退社」や「腰かけOL」という言葉が一般的だった時代に、仕事をやめずに子育てをしていたとは、お義母さんはなかなかの強者だったのですね！ 今ほど公的な子育てサポートもなかったでしょうし、まわりの理解を得るのも難しいなかで、きっと大変だったことでしょう。だからこそミユさんはお義母さんなら共感してくれると思ったようですが……はたしてお義母さんは息子夫婦の話を聞いて、サポートを引き受けてくれるのでしょうか……！？
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
