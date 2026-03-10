東日本大震災から3月11日で15年、東名高速道路のサービスエリアで10日、大規模災害を想定した防災訓練が行われました。

【動画】「頭を守って！」東日本大震災発生から15年を前にサービスエリアで大規模訓練 テナントと連携して避難誘導=静岡

防災備蓄品を使った訓練も実施され、いざという時のために参加者が防災意識を高めていました。

「頭を守ってください！」

10日の訓練は、高速道路の利用客が施設に滞在しているときに、駿河湾沖を震源とする震度6強の地震が発生したことを想定して行われました。

訓練にはNEXCO中日本の関係者などが参加。建物内から一時避難場所へと、利用客を迅速に誘導する手順を確認しました。

＜中日本エクシス駿河支店 石澤友哉 支配人＞

「いつ有事が来るかわかりませんので、いつでも迅速な対応、安全な対応ができるように、（サービスエリアの）テナント様と一緒にやっていけるように日々訓練をしていきたい」

また、防災備蓄品を実際に使用した訓練もあり、いざという時のために参加者全員で防災意識を高めていました。