やり直しの裁判で無罪が確定した袴田巖さんが、2026年3月10日に90歳の誕生日を迎え、支援者から祝福されました。

【写真を見る】90歳の誕生日を迎えた袴田巖さん

「ハッピーバースデー・ディア、巖さん。ハッピーバースデー・トゥー・ユー」

10日に誕生日を迎え、90歳となった袴田巖さん。

姉のひで子さんや約10人の支援者が開いた食事会では、ネコ型のクッションや色鮮やかな花束などがプレゼントされました。

＜支援者＞

「どこか行ってみたいところはありますか？」

＜袴田巖さん＞

「ハワイだね」

＜袴田巖さんの姉 ひで子さん＞

「じゃあハワイ行こうね。ことしは」

死刑執行への恐怖により精神が不安定になる「拘禁症」が残っていて、意思疎通が難しい状況が続いている袴田さん。

一緒に暮らす姉のひで子さんは、「無罪確定後は安心している様子が見られる」と変化を口にしました。

＜姉・ひで子さん＞

「せっかく皆さんに応援されて出てきたので、10年やそこらで逝かれたらもったいない。だから長く暢気（のんき）に生活できるように願っています」