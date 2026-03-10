THE RAMPAGE、延期を発表していた韓国公演の中止を発表 代替公演を模索「全力で準備を進めております」
LDHは10日、開催延期が伝えられていたダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの公演『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads』の韓国公演の開催中止を発表した。
【写真】THE RAMPAGE“十六人十六色”の魅力披露 16人そろって『anan』登場
公式サイトには「『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』(韓国)公演中止のお知らせ」との文書が掲載され、「2025年11月22日(土)に開催を予定しておりました『THE RAMPAGE LIVE TOUR 2025 "PRIMAL SPIDER" 〜Borderless Threads〜 in SEOUL』につきまして、昨年延期のご案内をさせていただいておりましたが、関係各所と慎重に協議を重ねた結果、誠に残念ながら当初の形での公演は中止することとなりました」と伝えた。
続けて「THE RAMPAGEとしては、韓国公演を楽しみにしてくださっていた皆さまにパフォーマンスをお届けしたいという強い思いから、現在、新たな形で公演を実施できるよう全力で準備を進めております」とし、「韓国の皆さまにお会いできる日を、メンバー・スタッフ一同心から楽しみにしております。詳細につきましては、決まり次第あらためてご案内いたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです」と呼びかけた。
同公演をめぐってLDHは開催5日前の17日に公式サイトで、開催延期となることを発表していた。
