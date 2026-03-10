“だまされたふり作戦”で現行犯逮捕「荷物受け取りに来ただけ」受け子容疑の29歳 高齢男性の自宅前で… 熊本
“受け子”容疑の男が現行犯逮捕されるまで
特殊詐欺の受け子とみられる台湾出身の男が現行犯逮捕されました。男は「知人の指示で荷物を受け取りに来ただけ」と容疑を否認しています。
詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、台湾出身で住所・職業不詳の羅蒅（ルオ・チー）容疑者（29）です。
警察によりますと、羅容疑者は3月4日以降、何者かと共謀して、熊本県津奈木町に住む73歳の男性の自宅に、総務省の総合通信基盤局や警察官を名乗って複数回電話をかけました。
電話で男性に「口座の金の紙幣番号を調べれば、あなたが事件に関係しているかわかるので、口座から金を引き出して私たちに預けてください」などと言い、現金をだまし取ろうとした疑いがもたれています。
自宅前で「だまされたふり作戦」決行へ
3月6日に金融機関から「警察から金を引き出すよう言われた男性が窓口に来ている」と警察に通報があり、事件が発覚しました。
その後、警察から協力を求められた男性は、だまされたふりをして3月10日、自宅の前に紙袋を置き、羅容疑者が現れたところを警察が現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し羅容疑者は「知人の指示で荷物を受け取りに来ただけ」と容疑を否認しています。
警察が詳しく調べています。