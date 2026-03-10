アイドルグループ「再生のルクトゥミー」が、3月1日に新体制をスタートさせた。新メンバーとして加入した天音天花は、未経験ながらインスタグラムのフォロワー1万8000人を誇るなどSNSに力を入れてきた新星だ。

このグループはこれまでさまざまな変化を遂げてきた。前身グループから活動していたリーダー神崎莉那、日名瀬絢菜を中心に2024年に佐伯虹歩を加え、現在のグループ名となり装いも一新し、リブランディングした。

昨年11月から加入した三雲音々、そして今回さらに新メンバー天音天花を加えて5人体制になる運びとなった。今回の新曲タイトルは「まじかるヒロイン」メンバーの神崎、日名瀬、佐伯の3人が初めての作詞を共同で仕上げ、また振付も神崎、佐伯が共同で担当。みずみずしいポップな恋愛模様を描いた快作となっている。

作曲したプロデューサーヨシユキハセベ曰く「今回も自信作」。重大発表は「4月から月1回、渋谷クロスFMで再生のルクトゥミーの冠番組スタート」。詳細は後日発表される。以下、新体制を迎えてのメンバーのコメント。

▼天音天花

新メンバーとして加入しました天音天花です。初めてのライブは緊張でミスしたりもあったんですけど、ファンの方々が優しい目で見てくれてたので、楽しくライブできました！楽曲が好きで、プロデューサーさんも含めメンバーの雰囲気もとても温かくて再生のルクトゥミーに入って本当に良かったと思います！第二の家族みたいです。もっと色んな人にこのグループを知ってもらいたいです！

▼三雲音々

私は4人でデビューしたので新メンバー1人増えて5人になったのが楽曲の雰囲気もステージの見栄えも良くなってとてもうれしいです！ラジオのレギュラーも始まります。普段トークは得意な方ではないけどトーク力磨いていけるように頑張ります！

▼佐伯虹歩

私は3人の時からデビューしたので、5人になってステージ上とまたフロアが埋まっている感じがして、とても嬉しかったです！振付担当した楽曲「あいたいって叫べよ」を3人バージョンから5人バージョンにして少し振り変えてるので注目してほしいです。新曲の振付（りなと共同）も可愛い曲ながら間奏の振りとかバチバチに踊ってるのでぜひ見てみてください！

▼日名瀬絢菜

今日は緊張してしまってミスも多かったんですけど、もっとレッスンとかライブ本数重ねて8月21日のワンマンライブでは成長したところを見せつけたいです！新曲は今まで以上にファンの方々から「いい曲だった！」って言ってもらえました。作詞挑戦して良かったです！新メンバーの天花ちゃんは話し方とか歩き方とか特徴的でおもしろいのでぜひ注目してください！

▼神崎莉那

本日新体制迎えてメンバーも増えて、ファンの方々も一緒に高まってくれてめっちゃ嬉しいお披露目ライブでした！絢菜と虹歩と共に初作詞に挑戦した「まじかるヒロイン」もファンも方々からも評判良くて、振付にも拘ったので注目してほしいです。4月からは渋谷クロスFMでラジオのレギュラーも始まるのでいつも通り（？）のマシンガントークで挑みたいと思います！これからも着いてきてください！