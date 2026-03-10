TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』メインビジュアル、メインPVを解禁！オープニング主題歌、エンディング主題歌も解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

芳文社「まんがタイムきらら」にて連載中の『一畳間まんきつ暮らし！』（著：ひさまくまこ）のメインビジュアルやメインPV、新キャラクター情報、放送情報、オープニング主題歌、エンディング主題歌、メインPVを記念したSNSキャンペーンの情報などの新規情報を多数公開された。

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』のメインビジュアルでは、主人公の森田芽衣子が漫画喫茶「ヘッジホッグ」で一緒に生活をする寮長の天宮梨絵、人気配信者の鈴木万里花、ガチゲーマーの中埜音緒の特徴溢れる仲間と映るかわいらしい仕上がりになっている。

また、メインPVも解禁。好きがあふれる一畳間まんきつ暮らしをぜひお楽しみに！

●主題歌情報

オープニング主題歌

「チャオチャオ（Ciao Ciao）」

Sophia la Mode（ソフィアラモード）

作詞：北野ダリ

作曲・編曲：油布 賢一 a.k.a KENNY

＜アーティストコメント＞



この度、初めてアニメのオープニングを担当させていただきました！

世界をデコれ！をコンセプトに活動するSophia la Mode（ソフィアラモード）です！

かわいい女の子たちがわちゃわちゃしていて、見ているだけで幸せになれる作品。

憧れの東京に上京した私たちも共感しています！

「にゃーん！はっぴー！」はライブ前の円陣の掛け声にしている大切な言葉なので、

みなさんもたくさん愛してください(ハート)

エンディング主題歌

「やわやわNERD 超FreQuency」

夢限大みゅーたいぷ

作詞：星銀乃丈

作曲・編曲：岡村大輔

＜アーティストコメント＞



夢限大みゅーたいぷのVo. 仲町あられです！ TVアニメ「一畳間まんきつ暮らし！」のED主題歌を担当させていただき、とっても嬉しいです！

朝起きたら漫画を読むことから始めるぼくにとって、「友達とまんが喫茶で寮暮らし」は本当に憧れの生活…！

芽衣子ちゃん達の、色々な事に奮闘しながら楽しむ日々の””慌ただしくも楽しい””気持ちを込めました！ ぜひたくさん聴いてください！

●作品情報

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠やAT-X、BS日テレ他にて放送が決定！

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット（『ANiMAZiNG!!! 』枠）

2026年4月11日（土）より毎週土曜26：00 〜

BS日テレ

2026年4月13日（月）より毎週月曜23：00 〜

【STAFF】

原作：ひさまくまこ（芳文社「まんがタイムきらら」）

監督：渡部穏寛

キャラクターデザイン：上原史也

総作画監督：上原史也、原田峰文、薮田裕希、崎口さおり

衣装デザイン：上原史也、大谷道子

美術設定：田中志乃

美術監督：中里陽美、細田舞華

色彩設計：梅崎ひろこ

2Dワークス：ゆめ太カンパニー

撮影監督：木村康史

編集：柳圭介

音響監督：立石弥生

音楽：MONACA

アニメーショ

主題歌情報

オープニング主題歌：「チャオチャオ（Ciao Ciao）」 Sophia la Mode（ソフィアラモード）

エンディング主題歌：「やわやわNERD 超FreQuency」 夢限大みゅーたいぷ

＜あらすじ＞

秋田で暮らす高校生の森田芽衣子は、ある日お嬢様学校「天宮女学院」の特別編入生に選ばれる！

憧れの東京での学生生活に期待と不安を感じつつも上京した芽衣子――。

そんな芽衣子を待っていたのは、なんと漫画喫茶「ヘッジホッグ」だった！

学生寮を兼ねる漫画喫茶で個性豊かな寮生たちと奉仕活動として働くことに！？

かくして芽衣子の、ちょっと不思議な一畳間まんきつ暮らしが始まる！

(C)︎ひさまくまこ・芳文社／漫画喫茶ヘッジホッグ

関連リンク

TVアニメ『一畳間まんきつ暮らし！』公式サイト

https://ichijyoma-anime.com