元モー娘。人気メンバー「人生初の全ブリーチ」大胆イメチェンの新ヘア披露「透明感増した」「海外ガールっぽくて可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】元モーニング娘。の譜久村聖が3月9日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジしたヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳元モー娘。「雰囲気変わって大人っぽい」“人生初”全頭ブリーチの新ヘア
譜久村は「実は実は…人生初の全ブリーチしてみましたぁぁ」と報告し、「写真だと分かりづらいかもだけどベージュぽくなりました」と新しいヘアカラーを披露。以前の暗髪から、明るいベージュカラーへとイメージチェンジしており「ブリーチが合う髪質だそうで、それを聞いたらやってみるしか！」と思い切ったヘアチェンジだったこともつづっている。
この投稿に、ファンからは「透明感増した」「明るい色が似合う」「色白が際立つ」「イメチェン大成功ですね」「雰囲気変わって大人っぽい」「海外ガールっぽくて可愛い」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
