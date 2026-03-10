「バチェラー4」出身美女「母と二人で沖縄にきています」バックオープンキャミワンピで美背中披露「スタイル神」「綺麗すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/03/10】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が2月1日、自身のInstagramを更新。洗練された冬の装いを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「バチェラー4」出演34歳美女「スタイル神」バックオープンキャミワンピ姿
休井は「母と二人で沖縄にきています」と報告。「恩納村に新しくできたCafeに行きたくて朝早くからドライブしました」とカフェでの写真や、母親とカヌーを楽しんでいる写真を披露した。背中が大胆に開いたキャミソールワンピースに身を包み、美しい背中が際立っている。
この投稿に、ファンからは「スタイル神すぎます」「美背中に見惚れる」「ワンピース似合いすぎ」「沖縄の海に負けない美しさ」「お母様との旅行楽しんで」「綺麗すぎる」といったコメントが寄せられている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
◆休井美郷、バックオープンワンピで美背中を披露
◆休井美郷の沖縄満喫ショットに反響
