指宿市の水迫畜産が、産地や種類の違う牛肉を「鹿児島県産」や「黒毛和牛」と不正に表示して販売していたことが分かりました。不正表示の牛肉はふるさと納税の返礼品にもなっていて、農林水産省はきょう10日、表示の是正などを指示しました。

農林水産省によりますと、鹿児島県指宿市の水迫畜産は、2023年1月から2024年1月にかけて、乳牛のホルスタイン種などを「黒毛和牛」と不正に表示したほか、原産地についても沖縄県産や宮崎県産を「鹿児島県産」と不正に表示していたということです。

数量はあわせて27トンで、鹿児島市や指宿市、南九州市、姶良市のふるさと納税の返礼品や、一般消費者に販売していました。

農水省は水迫畜産を立ち入り検査し、きょう10日、食品表示法などに基づき、表示の是正を指示し、牛肉の個体識別番号の点検などを勧告しました。

不正表示が発覚した経緯について、農水省は「調査内容に関わるため公表できない」とし、水迫畜産は農水省に対し「法令遵守の意識が希薄だった」と説明したということです。

今回の不正を受けて、塩田知事は「食の安心・安全や県産和牛に対する消費者の信頼を揺るがしかねないもので、大変遺憾」とコメントしています。

なお、水迫畜産の商品をふるさと納税の返礼品としていた、鹿児島市や指宿市、南九州市、姶良市はいずれも返礼品の受付を停止し、配送も見合わせています。寄付金の返還などの対応については検討中としています。

