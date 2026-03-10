モデルでタレントの平子理沙さん（55）が2026年3月5日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。

「お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」

2月14日にインスタグラムで、55歳の誕生日を報告していた平子さん。「大変遅くなりましたが、皆さまからの温かい、お誕生日のメッセージを本当にありがとうございました」といい、笑顔のアップショットやアウターを羽織った全身コーデを投稿した。

また、「LAでの写真をアップできていないまま、日本に帰国いたしました〜」と報告し、「今回は、ママも日本に帰ってくることができたので、バタバタと忙しく毎日が過ぎてしまいました」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、袖にレースがデザインされた黒いトップスを着用。ソファに座り、髪に手を添えて微笑んでいた。2枚目では、両手を顔の前で揃え、肘をついて笑顔をみせていた。6枚目では、ファー素材のロングアウターを羽織り、デニムを着用。夜の街をバックに、微笑んでいた。

この投稿には、「めっちゃクールで可愛い」「まってー可愛すぎる！」「いつもオシャレで憧れです〜」「お美しいです」「とっても素敵です」といったコメントが寄せられていた。