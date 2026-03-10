中東情勢の悪化で原油の取引価格が不安定となっています。こうした中、石油製品を多く扱うクリーニング店からは今後を不安視する声が上がっています。

鹿児島市のクリーニング店です。

（白晴舎 木村和代さん）「ドライクリーニングで使う石油系の溶剤。タンクの中に溶剤がたくさん入っている」

水ではなく石油系の溶剤を使うドライクリーニング。店では欠かせないものですが、2年前から1割ほど値上がりしています。

ほかにも包装用のビニールに、ハンガー。店で使うものの多くが石油を由来とするものです。

（白晴舎 木村和代さん）「このタイプのハンガーが全部値上がりする」

肩幅のある丈夫なハンガーは今月から1割、値上がり。2年前に比べ2割ほど上がったものもあり、価格の安いものへの変更も検討しています。

さらに、シワを伸ばす蒸気さえも・・・。

（白晴舎 木村和代さん）「ボイラーから出てくる蒸気を使って仕上げている。原料の石油ガスをいっぱい使う」

乾燥や仕上げには大量の蒸気が必要です。ガス代は平均で月10万円を超え繁忙期は15万円ほど。

少しでもコストを抑えようと、ワイシャツの包装を一枚ずつから複数枚まとめるなど工夫を重ねています。

（白晴舎 木村和代さん）「今はハンガーだけが（値上げと）言ってきているが、他のものも値上がりしていくのではないかと不安」

衣類をプレスするための新たな機械を海外から購入しましたが、ドバイ経由の輸送で納品が遅れるなどの影響も出ています。今月末から衣替えの繁忙期に入るクリーニング店。石油価格の高騰は悩みの種となっています。

（白晴舎 木村和代さん「値上げは検討していないが、ここからは考えていかないと。材料費が10%単位で上っていくと、店としても回らなくなってしまう。つらい」

混乱が続く中東情勢。先行きが見通せない状況に不安を抱えています。

