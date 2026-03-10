ドル円１５７．８０近辺、ユーロドル１．１６３５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は157.80近辺、ユーロドルは1.1635近辺で推移している。足元で、欧州株や米株先物・時間外取引は堅調に推移しているが、為替市場ではドル買い調整や円安の動きは続かず。ドル円はロンドン序盤の157.28付近を安値に足元では157.80台へと再び上昇。ユーロドルは1.1664付近を高値に1.1630台へと反落している。ユーロ円は183.55-60レベルと高値183.76付近からやや調整に押し戻されている。トランプ有事相場はまだ続いており、為替市場は短期的に方向性が変化する落ち着かない展開となっている。



USD/JPY 157.81 EUR/USD 1.1635 EUR/JPY 183.60

