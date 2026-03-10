前田敦子さん、ラスト写真集は″妄想しながら″。芸能生活20年は「一瞬だった」「ここからギアチェンジ」

俳優の前田敦子さんが約14年ぶりに写真集を発売しました。"大人の恋"をテーマに、大胆な露出カットに挑戦したという前田さん。背中やお尻を美しく見せるために体を鍛え、万全なコンディションで撮影に挑んだそうです。

都内で行われた写真集「Beste」（講談社）の発売記念会見（2026年2月28日）では、撮影中のエピソードや今後について語りました。

これからの芸能生活は...

写真集の撮影地として選ばれたのは、中欧オーストリア・ウィーンです。初めて訪れた異国の地については、「すっごい素敵な街でしたね。夜の時間が私はすごく好きで、全然色が変わるんですよ。世界観が変わる街だなぁと思っていて」と噛み締めるようにコメント。

「ぜひともデートに行ってほしいです、皆さん。私は男性と歩いてみたいなってすごい妄想しながら過ごしていました」と、撮影時の心境を明かしました。

また、今回の写真集発売は、芸能生活20年という節目のタイミングです。「ちょっとがむしゃらな20年だった。だから一瞬だったんですよ。ほとんど覚えていなくて」と、これまでの日々を振り返りました。

今後の活動については、

「ここから20年はちゃんと自分の中に刻みながら、記憶に残しながら一つ一つを噛み締めていけたら」

「ここからギアチェンジができたらいいなと思っています」

と話しています。

（東京バーゲンマニア編集部）