緊迫するイラン情勢…戦争の長期化を警戒し、すでに原油価格が高騰していて今後はガスや電気にも波及するおそれがあります。広がる経済への影響…銭湯やクリーニング店はエネルギー価格の高騰に頭を抱えています。



住宅街に伸びる大きな煙突。新潟市中央区の銭湯「朝日湯」です。



〈朝日湯 早川一美さん〉

「ボイラー入れる。これが命なんだ」



風呂のお湯を沸かす上でかかせないのが、こちらのボイラー。心配していたのは燃料のガスについてです。





〈朝日湯 早川一美さん〉「今回の戦争で相当値上がりするんじゃないか」アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。中東情勢の悪化で原油価格の高騰などが懸念されています。さらにカタールではLNG…液化天然ガスの生産が停止に。ここ数年もウクライナ戦争や円安などにより、ガスの料金が上がり続けているといいます。ガス会社から届いた2月の請求書には…〈朝日湯 早川一美さん〉「33万4320円。30万はだいたいいかなかった。もっと上がる、これからもっと上がると思うよ」そんな中…〈朝日湯 早川一美さん〉「料金を勝手に上げることもできないからなかなか厳しい、 それで上げ幅もすごく厳しい」頭を抱えていたのは入浴料についてです。公衆浴場の料金は法律で都道府県ごとに上限が決められていて、新潟県の入浴料は現在大人480円です。公衆浴場協同組合は入浴料を上げるため去年11月に県に要望書を提出。ことしの秋ごろに審議会が開かれる予定ですが、料金の改定は早くても年明けになるのではないかということです。〈朝日湯 早川一美さん〉「燃料費についてはどうすればいいのか、早く今の戦争が終わってまた一定の時期に戻ってもらいたい、それだけが願い」原油高騰の影響はクリーニング店にも直撃しています。新潟市のウメザワドライです。水を使わないドライクリーニングの溶剤や衣服の包装など石油に関わる製品を多く扱います。〈ウメザワドライ 常務取締役 里見和俊さん〉「ドライクリーニングで洗う溶剤ですね まずそれにまつわる洗剤関係、あとは、ハンガー、包装資材、 ビニール袋とかそういったもの が主だと思われます」他にも人件費や仕入れ価格の高騰を受け2月、料金を値上げしたばかりでした。店では原材料費を抑えようとハンガーの再利用や溶剤のロス削減に取り組んでいるといいます。そんな中で起きた今回のイラン情勢の悪化。〈ウメザワドライ 常務取締役 里見和俊さん〉「非常に石油製品が多く、使っている業界ですので、そこは安定供給されることがやはり、ベースにないと、成り立たないという。イランとアメリカとの紛争が、やはり解決する方向に、世界が動いてくれることを、やはり一番は望みます」先行きが見えない世界情勢。料金を値上げしたくてもできない銭湯に。値上げに踏み切ったばかりのクリーニング店。困惑の声が広がっています。