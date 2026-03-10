【おかず缶詰ランキング】魚介系の激ウマおすすめ品、1位に輝いたのは？

晋遊舎はこのほど、“テストする女性誌”『LDK』4月号（2月28日発売）にて「おかず缶詰ランキング」を発表しました。

■加熱殺菌されていてもおいしい缶詰を調査

缶詰といえば、ツナ缶やさばの水煮缶・みそ煮缶が定番。非常食用に少し多めに買い置きしておいて、賞味期限が先のものから食べてその分を買い足すローリングストックにも向いています。

でも、非常時こそ定番だけではなく、いろいろなバリエーションがあったらうれしいところ。そこで今回は、開けてすぐにおかずとして食べられる「おかず缶詰」の肉と魚介合わせて50製品を検証しました。

ここでは、「魚介系」17製品の中から高評価を得た8製品を紹介します。

評価項目はこちら▼

・そのままのおいしさ：50点満点

・温めたおいしさ：30点満点

・開けやすさ：10点満点

・リピート度：10点満点

■おいしくて感動♪「おかず缶詰（魚介系）」TOP8

◇【1位／96点】

ベストバイ：伊藤食品 あいこちゃん 脂のり☆のり いわし生姜☆パワー醤油煮

購入価格：228円／140g

たっぷり入った千切りのしょうがが、いわしの旨みを引き立てます。温めると醤油のコクが増して、ご飯にかけるとスゴくおいしい！ プルトップに指が入りにくいので、最初の持ち上げだけ気をつけて。

・そのままのおいしさ：50／50点

・温めたおいしさ：30／30点

・開けやすさ：6／10点

・リピート度：10／10点

◇【2位／95点】

A+評価：明治屋 北海道産 つぶ貝のアヒージョ（ジェノベーゼ風味）

購入価格：570円／65g

マッシュルームの風味が歯応えがあるつぶ貝の旨みと合い、バジルとにんにく、塩みのバランスが取れています。温めると香りがよりアップ！ プルトップに指が入りやすく、フタの持ち上げも比較的ラク。

・そのままのおいしさ：50／50点

・温めたおいしさ：30／30点

・開けやすさ：7／10点

・リピート度：8／10点

◇【3位／91点】

A評価：極洋 焼さんま 大根おろし入り（ゆず風味）

購入価格：279円／100g

焼いたさんまのような香ばしさがあります。温めるとゆずの香りが濃くなり、大根おろしの自然な甘みで後味がサッパリ。そばにのせてもおいしそうな味。プルトップが持ち上げやすく、力いらずで開けられます。

・そのままのおいしさ：46／50点

・温めたおいしさ：27／30点

・開けやすさ：9／10点

・リピート度：9／10点

◇【4位／84点】

A評価：ニッスイ まぐろステーキ

購入価格：386円／110g

まぐろの身が締まって旨みもありますが、かなり甘いです。温めると甘みがやわらぎ、醤油の味が濃くなってまぐろがふっくら。ご飯と合う味わいに！ プルトップが持ち上げやすくフタも軽く開けられます。

・そのままのおいしさ：40／50点

・温めたおいしさ：28／30点

・開けやすさ：8／10点

・リピート度：8／10点

◇【5位／83点】

A評価：極洋 赤貝味付

購入価格：268円／65g

甘すぎない醤油だれがコリッとした粒感がありつつやわらかい赤貝を引き立てます。温めると醤油のコクと赤貝の旨みが増すので、千切りにした山芋などにかけてもおいしそう！ フタが軽くて少しの力で開きます。

・そのままのおいしさ：41／50点

・温めたおいしさ：27／30点

・開けやすさ：7／10点

・リピート度：8／10点

◇【同率5位／83点】

A評価：マルハニチロ いか味付

購入価格：453円／155g

プルトップに指が入りやすく、少しの力で開けられます。びっしり入ったいかはそのままでもやわらかく、砂糖の自然な甘みと醤油のコクのバランスがいいです。温めるといかがよりふっくら。大根とも合いそうな味。

・そのままのおいしさ：42／50点

・温めたおいしさ：26／30点

・開けやすさ：7／10点

・リピート度：8／10点

◇【7位／81点】

A評価：はごろもフーズ いわしで健康 梅じそ風味

購入価格：170円／100g

いわしがふっくらして、梅としそがしっかり効いておいしい！ 温めるよりも、そのまま大根おろしやサラダなどにかけて食べたい味です。プルトップは持ち上げやすいですが、楕円なのでやや開けにくいです。

・そのままのおいしさ：48／50点

・温めたおいしさ：17／30点

・開けやすさ：7／10点

・リピート度：9／10点

◇【同率7位／81点】

A評価：伊藤食品 あいこちゃん いか味付け

購入価格：376円／135g

いかがやわらかくて甘みがあり、鼻から抜けていく香りもいいです。温めるとサッパリした甘みになり、いかがさらにやわらかく、食べやすくなります。プルトップがややかたいですが、フタは持ち上げやすいです。

・そのままのおいしさ：41／50点

・温めたおいしさ：26／30点

・開けやすさ：6／10点

・リピート度：8／10点

（エボル）