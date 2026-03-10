福島地方裁判所郡山支部で3月6日に言い渡された判決。裁判所は自殺ほう助などの罪に問われた福島市の岸波弘樹被告（37歳・無職）に、懲役5年の実刑判決を言い渡しました。

【写真を見る】【犯行詳細】「金品と性的行為」を期待し自殺ほう助を繰り返す異常性 裁判から判明した福島県の男の犯行内容に「これは殺人ではないのか」の声（山形）

先日、判決が出されたとの報道がなされると、その犯行内容から「これは殺人ではないのか」「たったの5年って何？」などという声がネット上に散見されました。こうした反応が見られるほど、今回の事件はこれまでにないものだったのです。

では、岸波被告よる連続自殺ほう助・未成年者誘拐とはどんなものだったのか。この事件の全容を見て行きたいと思います。

5人の被害者のうち4人が亡くなるという犯行の一つひとつを見て行くと、男の異常性が見えてきました。

■4人の命を奪った連続犯行

そもそもどんな事件だったのか。概要を見ていきます。

SNSを通じて知り合った10代から20代の自殺希望者に対し、「一緒に自殺しよう」などと誘い出し、山形県や福島県で自殺を手助けするなどした岸波弘樹被告の裁判で、福島地裁郡山支部は懲役5年の実刑判決を言い渡しました（求刑・懲役6年）。

被告は、およそ7か月という短期間に5度、合計5人に対して自殺ほう助（未遂）や嘱託殺人未遂などを繰り返し、結果として4人が死亡しました。

裁判所は、常習的な犯行について「生命軽視の姿勢の著しさを如実に示すもの」と厳しく指摘しています。

■あわよくば「性的行為を期待」

この事件で特筆すべきは、人の命に関わる重大な犯罪の裏にあった、被告の極めて異常で身勝手な動機です。

裁判所は、被告が「あわよくば自殺希望者から金品を譲り受け、自殺希望者が女性であれば性的行為に及ぶことをも期待して自殺ほう助等を繰り返しており」と認定しました。

実際に被告は、当時17歳の被害者（Aさん）を誘拐したのち、「単に自己の性欲を満足させるため」に性交に及んでいます。結果的にAさんの命が助かったため、性交した事実が判明しました。

■死亡したあとにカネを

また、当時26歳の被害者（Eさん）からは、自殺を手伝う見返りとして事前にカネを譲り受ける約束をして、キャッシュカードを受け取り暗証番号を聞き、被害者が死亡したあとに現金16万円を引き出していました。

裁判所は、自殺希望者の思い詰めた心情に付け込み、自らの欲望を満たそうとした被告を「卑劣で自己中心的」「厳しい非難に値する」と強く断罪しました。

■短期間に繰り返した異常犯行のすべて

裁判の詳細から、岸波被告が短期間にいかに異常な犯行を繰り返していたかがわかります。そのすべてがこちらです。

○令和6年5月28日：Bさん（当時24歳）への嘱託殺人未遂・・・SNSで知り合ったBさんから頼まれ、福島市内で殺意をもってBさんの首をロープや両手で絞めました。Bさんが生存の意思を示したため、この時の犯行は中止されました。

○令和6年6月10日～12日：BさんとCさん（当時19歳）への自殺ほう助・・・5月に首を絞めたBさんと、新たに知り合ったCさんを福島県喜多方市の集会所敷地内に送り届けました。テント内に火をつけた練炭コンロを運び込ませ、2人を一酸化炭素中毒で死亡させました。

※以前助かったBさんは、この時に亡くなっています。

○令和6年7月1日：Aさん（当時17歳）への未成年者誘拐・みだらな性行為・自殺ほう助未遂・・・一緒に自殺すると誘い福島県郡山市内でAさんと合流し、親権者に無断で連れ去りました。その後、自己の性欲を満たす目的でAさんと性交。さらにテント内に火をつけた練炭入りの七輪を置き自殺を手助けしようとしましたが、Aさんが息苦しさに耐えられず中止を求めたため未遂に終わりました。

※Aさんは助かったため、性行為を含めた被告の行動が明らかになりました。岸波被告がほかの亡くなった人に何をしたかは、明らかになっていない部分が多いのです。

■山形でも・・・

○令和6年9月2日～3日：Dさん（当時16歳）への未成年者誘拐・自殺ほう助・・・SNSで誘い出したDさんを山形市内の公園で車に乗せて連れ去りました。山形県上山市の空き家敷地内でテントや練炭コンロを渡して火をつけ、Dさんを一酸化炭素中毒で死亡させました。

○令和7年1月9日～10日：Eさん（当時26歳）への自殺ほう助・・・Eさんを福島県田村市の路上に誘い出し、Eさんの車内でエアコンの吹き出し口を粘着テープで目張りさせました。火をつけた練炭コンロ2個を車内に置き、10日午前3時ごろに一酸化炭素中毒で死亡させました。​

このように、岸波被告は短期間のうちに異常な犯行を繰り返していました。

■窃盗罪についての裁判所の判断

さらに、カネを奪ったことについても裁判所は毅然とした判断を下しています。

令和7年1月16日、被告は死亡したEさんのキャッシュカードを使い、ATMから現金16万円を引き出しました 。この行為について、弁護側は「所有者（被害者）の了承があった」として窃盗罪の一部無罪を主張していました。

しかし裁判所は、口座名義人が死亡した場合、金融機関は相続手続が終わるまで取引を原則停止することに着目しました。

たとえ生前に名義人本人の承諾があったとしても、死亡後に「相続人とは無関係の第三者が、相続人の関与なく当該口座から現金の払い戻しを受けることは一切許容しておらず」、正当な払戻権限がないと判断しました。そのため、現金を引き出す行為は「金融機関の意思に反するもの」であり、窃盗罪が成立すると認定し、弁護側の主張を退けました。

■直接手を下さない犯罪という恐ろしさ

この事件の恐ろしさは、直接手を下さずに4人もの人を殺めていることに尽きると思います。「これは殺人ではないのか」そんな声が出るのももっともな犯行です。

被告は懲役5年の判決に何を思うのか。今後の動きが注目されます。