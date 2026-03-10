3月8日、元「AKB48」の板野友美がInstagramを更新し、半年前に購入した高級外車の写真を投稿した。元人気アイドルの愛車が注目を集めているが、SNSでは板野の“夫”の心境が気遣われているようで──。

板野は《新車と載せるはずだったのにだいぶ経ってしまい半年前の時差投稿 RANGE ROVER イヴォーク》とつづり、複数の写真を公開した。

「『RANGE ROVER（レンジローバー）イヴォーク』は、イギリスの高級外車で、公式サイトによれば661万円（メーカー希望小売価格）と記されています。黒色でピカピカの新車をバックに、板野さんも黒いキャミソールとミニスカートの全身ブラックで着飾っていました。高級車を愛用する板野さんをうらやむ声がある一方、“セレブ自慢”と見る向きもあるようで、SNSで意見が分かれています」（スポーツ紙記者）

この「600万円超高級外車」が話題にあがるなか、Xでは

《高橋奎二も大変やな》

《旦那さんかわいそう》

《旦那の肩身狭くするだけやんけ》

など、夫で東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手に同情する声も聞かれている。高橋と板野は2021年に結婚し、長女が誕生。結婚後、板野はたびたびプライベートを公開している。

「2025年9月の『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）で新居を初公開した板野さんですが、最近も2026年2月24日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）と3月4日の『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）で、家賃200万円を超える高級マンションに住んでいることを告白しています。

家賃は高橋さんと折半であることや、広々としたリビング、エルメスのバッグが並んだクローゼットルームを公開するなど、私生活をオープンにしていました。しかし、家賃の支払い事情や夫婦で共有する部屋も明かすなど、夫のプライベートな部分まで垣間見えたことに、一部で疑問を抱く人がいました」（芸能担当記者）

板野は2025年9月のYouTubeでも、自宅マンションのルームツアー動画を公開しているが、ここでも夫の存在がうかがえた。

「動画内で、高橋さんが2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で着ていたユニホームを額縁に飾っていることが明かされました。『これ、すごいんですよね。選手全員のサインが書いてあります』と言い、ユニホームに書かれたダルビッシュ有さんや大谷翔平さんのサインを紹介していました。

また、板野さんがまだ交際中だったころ、高橋さんにプレゼントしたというオーダーメイドの野球ボールも、カメラに映っていました。それほど高橋さんのことを大切にしているのでしょうが、私生活の公開が増えるにつれ、夫の心境を気にかける人もいるようです」（同前）

結婚から5年、板野の“セレブ生活”の解禁は加速していくのだろうか。