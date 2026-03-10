2025年の“スキャンダル報道”以降、表舞台での活動が激減した俳優の田中圭。そんな田中がポーカーの大会に参加していることが発覚し、注目を集めている。

発端となったのは、3月9日に国内外のポーカーの情報を発信するメディア「ポーカーマガジン〜LightTHREE〜ライトスリー」公式Xの投稿だ。

「3月5日から韓国の済州島でポーカー大会『Triton ONE JEJU 2026』がおこなわれているのですが、田中さんが参加していたのです。『ポーカーマガジン』には、茶髪パーマで色付きのサングラスをかけた田中さんの写真がアップされています。『Triton Poker』のYouTubeチャンネルには、試合のアーカイブが残っており、こちらでは黒の帽子を目深にかぶる田中さんが映し出されていました。

2025年8月にもスペインのバルセロナでおこなわれたポーカーの世界大会『EPT Barcelona』に出場しましたが、すっかり常連になりつつあるようです」（スポーツ紙記者）

ポーカーに興じる田中の姿は注目を集めたが、Xでは

《誰中圭》

《おっさんずラブやってた時の面影など皆無ですな》

など、激変ぶりに驚く声があがっている。

田中は2025年4月の「週刊文春」で、永野芽郁との不倫疑惑を報じられて以降、テレビで見る機会は激減した。ただ、ビジュアルの変化はたびたび話題になっていた。

「2月にピアニストの清塚信也さんがInstagramに、小栗旬さんと田中さんと3人で並んだ写真をアップしました。その際、田中さんの顔周りがふっくらして見えることが、SNSで指摘されたのです。今回の投稿でも、“ふっくら茶髪パーマ”の変貌ぶりが注目されたのでしょう」（芸能記者）

田中は2018年のドラマ『おっさんずラブ』（テレビ朝日系）で人懐っこく少々頼りない主人公を好演し、大ブレイクを果たす。俳優として露出を増やすなか、“肉体美”も話題になった。

「雑誌やCMで引き締まった身体を披露することが多かったです。爽やかなルックスと筋肉質なボディから、“肉体美俳優”として女性人気を押し上げました。そうした時期があるだけに、騒動後のビジュアルの変化もなにかと話題になるのかもしれませんね」（同前）

くしくも、永野との騒動が取りざたされる前には、“悩み”を打ち明ける場面もあったという。

「2025年3月に花王のCMイベントに出演したときのことです。田中さんはジムでトレーニングをしていたものの、筋肉量が減り、体脂肪が増えたことを明かしました。続けて、『これだけトレーニングしていて筋肉量が減るのが許せない。この春は筋肉量を増やしてやろうとメラメラしております』と、意欲を燃やしていたのです。しかし、この“アップデート宣言”をした1カ月後、スキャンダルが発覚してしまいました」（同前）

間もなく、騒動から1年が経とうとしているが、田中は復帰へ向けてどんな“手札”を切るのか──。