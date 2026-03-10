

3月10日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＲＯＢＯＴ ＰＡＹＭＥＮＴ <4374> [東証Ｇ] 決算月【12月】 3/10発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて2000～4万4000円分のデジタルギフトを贈呈する。27年3月末から開始。



■拡充／変更 ―――――――――――



ふくおかフィナンシャルグループ <8354> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/10発表

「地域特産品コース」の商品を現在の約40商品から約60商品（予定）に拡充。一方、「キャッシュレス決済コース」を廃止する。



ヤマエグループホールディングス <7130> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/10発表（場中）

保有株数300株以上／1年以上の区分を新設し、デジタルギフトカード5000円分を贈呈する。



フジ住宅 <8860> [東証Ｐ] 決算月【3月】 3/10発表（場中）

保有株数に応じた区分を一部細分化し、新設した区分に対する株主優待を増額する。また、継続保有期間3年以上かつ3000株以上の株主を対象とした長期優待を新設。JCBギフトカード1000円分を追加で贈呈する。



株探ニュース

