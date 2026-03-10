サウナを出たあと、「いま、これ飲めたら最高なのに！」って思ったことはありませんか？

帯広には、その気持ちから生まれたサイダーがあります。ゴクゴク気持ちいいだけじゃなく、ちゃんと理由がある一杯。

今回は、そんなサウナ好きがつくった、サウナ後のためのサイダーをご紹介します。

帯広駅構内で『十勝地サイダー』の自販機を見つけ、一番デザインが気になった『TOKACHI SAUNA SODA 37』（240ml 370円）を購入しました。

帰宅後、ひとくち飲んでみると「あっ、塩味のサイダー」、これが筆者の第一印象でした。その後、大きな「しまった！」を叫ぶことになるとは……。

「TOKACHI SAUNA SODA 37」の特徴

このサイダーは、『十勝地サイダー』と『十勝サウナ協議会』が約1年もの年月をかけてコンセプトや原材料を決定し、試作試飲を繰り返しつつラベルデザイン等を煮詰めて熱い想いで開発された“サウナ専用”サイダーだったのです。

『十勝地サイダー』のホームページには、「サウナ後に飲んでいただかないと真価を発揮しないサウナ後専用サイダーですから、サウナに入らずに飲んだ評価を聞くと散々です（笑）」と、記載されています。

おすすめの飲み方

“サウナー水風呂ー外気浴”を3セット以上行って、身体の水分を拭いてから良く冷えた 『TOKACHI SAUNA SODA 37』を腰に手を添えて一気に飲む！

サウナほぼ初心者の筆者は、十勝・帯広はサウナのメッカだということを聞き、事前にサウナ本を熟読しました。“ととのう”という感覚を実感したく、前日、フィンランド式サウナに挑戦したばかりだったのです。

「しまった！ 次こそは、サウナ後に腰に手を添えて一気に飲み、“身体に染み込む”感覚を味わうぞ！」そう強く誓いました。でも、サウナ後ではなくても塩味が効いて十分美味しい『TOKACHI SAUNA SODA 37』。

他にもぶどうやすもも、ビーツ等10種類程の地元の個性豊かなご当地サイダーがあります。

詳細情報

TOKACHI SAUNA SODA 37

販売店舗：JR帯広駅ほか

価格：240ml 370円

北海道Likersライターのひとこと

「十勝のおいしさを、もっと手軽に味わってほしい。十勝に住む、地域を愛する仲間たちの想いから作られた“十勝地サイダー”」を、見つけたら、ぜひ飲んでみて下さいね。

取材・写真・文／丸井 緑子

※この記事は取材時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。