サンフレッチェ広島がリーグ戦に加えていま戦っているのがアジア最高峰の大会、AFCチャンピオンズリーグエリート。いわゆる「ACLE」です。そもそもACLEは、アジアのクラブ王者を決める大会です。

エリートとあるように各国のリーグ上位クラブだけが出場できます。日本からはサンフレッチェ広島、ヴィッセル神戸、FC町田ゼルビアの3クラブが参戦しています。

まず1つ目は海外の強豪クラブと公式戦で戦えることです。Jリーグのクラブが海外のクラブと公式戦で対戦する機会はそれほど多くありません。アジアの強豪との戦いはチームにとって大きな経験となり、成長につながります。

さらにこの大会で優勝するとFIFAクラブワールドカップへの出場権が得られます。これは世界各大陸の王者が集まり世界一のクラブを決める大会。つまりアジアを勝ち抜けば世界の舞台に挑戦できるんです。

もうひとつの魅力が優勝賞金。優勝するとおよそ18億円！準優勝でもおよそ9億円。

クラブの未来を左右するほどのインパクトがある大会です。

サンフレッチェは予選リーグを突破し、ベスト16に勝ち進んでいます。ベスト8をかけて「ホーム＆アウェー方式」で、2試合の合計スコアで勝ち上がりが決まります。

その第1戦は敵地・マレーシアで1-3で敗れました。

早い時間に退場者が出て1人少ない状態での厳しい試合でした。それでもまだ戦いは終わっていません！2戦合計で決まるのがACLEラウンド16。

「敵地で1点をもぎ取れたのは大きい」とガウル監督も話していました。

逆転でのベスト8進出へ！前日練習を取材しました。





■有田優理香リポート「マレーシアとは一転時折雨が降る寒い中、選手達は最終調整を行います。」前日練習は冒頭15分が公開。選手たちはリラックスした表情を見せながら実戦を意識したメニューで調整していました。マレーシアメディアも取材に訪れ、アジアの大一番を前にした注目度の高さがうかがえました。■アフマド・アリフさん（マレーシアメディア）「サンフレッチェは第1戦の1-3をひっくり返す必要があるのであすは面白い試合になるだろう。」逆転でベスト8進出へ、必要なのは「得点」。ホームの声援を力に突破を目指します。■ジャーメイン良選手「2点差あるがホームでやれるのでサポーターの力も借りながら入りから迫力もってやって次に勝ち上がれるようにしたい 強い気持ち。」「ホームアンドアウェー」方式の戦いと言えば…去年のルヴァンカップ。準々決勝第1戦で敗れましたが第2戦はホームで大量得点！2戦目ホームは地の利を生かして1つ1つのゴールに重みがでてきます。11日のポイントは「先制点」。「最初の1点をどちらがとるか。 さらにどの時間でとるか。」それによって大きく動きます。ACLEは3月11日午後7時キックオフ。満員のスタジアムで後押ししましょう。【2026年3月10日 放送】