1次ラウンド・プールC

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールCが9日、東京ドームで行われ、オーストラリアは韓国に2-7で敗れた。台湾を含めて3チームが通算2勝2敗で並んだが、失点率で韓国が準々決勝進出を決めた。激闘から一夜明けた10日、豪州代表の公式Xは英語と日本語の2つの言語で、応援への感謝をつづっている。

勝てば無条件で1次R突破、負けてもスコア次第では可能性があったオーストラリアだが、韓国の猛攻の前に惜しくも2大会連続の準々決勝進出を逃した。涙にくれるナインに、会場はスタンディングオベーション。健闘を讃える拍手とチャントが鳴り響いた。

豪州代表公式Xは「聞いて、東京ドームの声援を……私たちのために 試合の最後、東京ドーム全体にレッツゴー・オージーの合唱が響き渡ったのを聞いて、心の底から感動した」と投稿。「正直言って、この大会期間中、そして事前キャンプからずっと、地元オーストラリアや日本でのファンの皆さんのサポートに、本当に心から胸を打たれた」とファンへの想いをつづっている。

さらに「数字もそれを証明している。府中での試合に3000人以上の人が集まってくれたのは信じられないものだった」と、事前キャンプからの盛り上がりを振り返ると、「日本で私たちがトップニュースになるなんて、驚きだった。サインをしたこと。オーストラリアからの応援メッセージ。そして家族からの愛。そのすべてが私たちの力になった」と続けた。

最後は「ファンのみなさんとの繋がりを心から実感していた。だから、何としてでも勝ち進もうと死に物狂いで戦った。みんなの励ましが、私たちに力をくれた」と改めて日本での応援に感謝。「だからこそ、今のこの結果が胸が張り裂けるほど悔しい」と無念を表明しつつも「オーストラリアの野球コミュニティは、最高だ 他に言葉が見つからない。ただ、本当にありがとう」と締めくくっていた。



（THE ANSWER編集部）