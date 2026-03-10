インスタグラムで報告

陸上男子長距離の四釜峻佑（ロジスティード）が9日、自身のインスタグラムを更新し、天満屋の女子ランナー・平島美来との結婚を報告。ファンからは祝福が殺到した。

25歳の四釜はインスタグラムで「ご報告」とし、「この度、天満屋女子陸上競技部の平島美来さんと結婚いたしました！」とつづった。

さらに「2人の夢を叶えて、同じ競技者としても、家族としても支えていけるよう、より一層責任を持って精進いたします」とし、指輪の写真や2人で幸せそうな笑みを浮かべる写真を添えた。ファンからは祝福が殺到した。

「四釜さんおめでとうございます みくさんとの末永いお幸せを心から祈ってます」

「おめでとーーーー!!!」

「えー！まじか！おめでとう御座います祝」

「2人で笑顔いっぱいの家庭を築いてね」

順天堂大時代、箱根駅伝には2度出場。ともに山上りの5区を駆け、第98回大会は区間5位、第99回大会は区間2位と好走した。卒業後、ロジスティードに入社し、マラソンで2時間7分45秒の自己ベストを持つ。

四釜と同学年で25歳の平島は、鹿児島・鳳凰高出身。マラソンの自己ベストは2時間30分49秒で、尊敬する選手に女子マラソンで2004年アテネ五輪を制した野口みずきさんを挙げている。



（THE ANSWER編集部）