熊本地震10年。江戸時代から200年以上の歴史があり、湯治の客でにぎわった南阿蘇村の「地獄温泉 青風荘.」。地震とその後の大雨による被災から復活したものの新たな課題も生まれています。絶望も、希望も感じた10年。河津社長が、今だから語れることは。



■地獄温泉 青風荘. 河津誠社長

「兄弟3人で長靴履いて土石流とがけ崩れのところに登ってくる。死ぬかと、来なきゃよかった」



河津誠さん。南阿蘇村で200年以上の歴史を持つ「地獄温泉 青風荘.」の社長です。熊本地震から間もなく10年。中小企業の経営者や起業したばかりの若者たちに自らの経験を語りました。





2016年4月の熊本地震で南阿蘇村は震度6強の揺れに襲われました。さらに、2か月後…近くの山が崩れ旅館に土石流が押し寄せたのです。建物の約8割が被災し、江戸時代から人々を癒した湯治の場は変わり果てた姿になりました。失意のどん底から奮い立たせてくれたものは「すずめの湯」です。地震前と変わらず湧き続けていました。





■河津誠社長（2016年）

「地獄の下はないのでそこを踏めば立ち上がるだけ」



再起を誓った河津社長。地震から3年後には日帰り温泉を再開させ、2020年には旅館も復活。癒しの場が戻ってきました。あれから10年、旅館の一角にコーヒー店が生まれていました。店を営むのは、誠さんの二男・拓さんです。福岡で10年ほどコーヒーの勉強をして2024年に店を開きました。





■河津拓さん

「大きなきっかけはここが地震にやられて、復興活動でいろんな方が来てくださって。 一緒に手伝って、もっと盛り上げたいなって」





伝統を守りつつ、新たな進化を続ける青風荘.。でもことしは大きな壁が立ちはだかっています。これまでに旅館の再建にかかった費用約12億円のうち、約3億2000万円は県からの借金。この返済がことしから始まるのです。



■河津誠社長

「実はもう今一番厳しい。皆さんの期待に応えられないかなみたいな、そんな悩みを今抱えています」



10年前に大きな被害を受けた時、旅館の復活をあきらめる選択肢もありました。それでも、続けた理由。



■河津誠社長

「痛い人の場所なんですよ湯治場って。体が痛い、心が痛いどうしようもなく人生がうまくいかないみたいな。そういう人たちの、もともとその場所ですよね。それを守りたいと思っちゃったんですよ」



自分が知らずに抱える痛みに気づく場所を守りたい。若い人に「湯治」を知ってほしい。今も物価高や中東情勢などで厳しい経営を強いられ、復興は道半ば。それでも旅館を守っていく覚悟です。



■御船町で製造業経営

「お話を伺いながらやはりそこでいろんな決意をして今の自分がここにあるなというのをすごく感じながら話を聞いていました」



■南阿蘇でそば屋経営

「4年前に経営危機にあって（再建中）。気持ちに一番響いてみなさんから元気をもらえて、来てよかったなと思う」



■河津誠社長

「願いは1つなんですよ。長く続いてほしい。200年の責任を負って頑張ってますけど、せめてね、100年後もここは残るように頑張ってほしいなと思いますね。それが願いです」



地獄から希望を見出した10年。支えてくれた仲間と力を合わせ河津社長はこの先も、新たな壁に挑みます。



一般社団法人みなみあそ観光局によりますと、熊本地震の前、村内に16あった旅館のうち、地震をきっかけに1つは旅館をやめ日帰り温泉へ。2つは企業の合併や買収などМ＆Aが行われたということです。地獄温泉がこの10年で大きな変化があったように、南阿蘇村の温泉旅館もそれぞれの道を歩んでいます。

