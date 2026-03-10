ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が１０日、都内で行われたアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに、岡咲美保、豊口めぐみ、前野智昭と出席した。

堂本は「みなさん、花粉ひどくないですか？やんなっちゃう」といきなり笑わせて登場。「何よりも花粉がひどいです、花粉症と認めてないですけどね、けどくしゃみが止まらないです」と嘆いていた。

映画の４ＤＸ上映が決まったことが発表されると、堂本は「映画館に行ったことがない」といい、「こちら（壇上）しか知らない」とまさかの発言で観客を驚かせた。ＤＯＭＯＴＯの楽曲をよく聞いていたという前野が「えー！『映画館の椅子でキスを夢中で』しましたやん！意外でした」と、ヒット曲「硝子の少年」の歌詞を使ってツッコむと、観客からドッと笑いが起きた。

春が近づき、新生活をおくる人にアドバイスを聞かれると、堂本は「アドバイスできるほどちゃんとした人生歩んでないです」と笑わせた。さらに、「明治時代だったら死んでいる年なので」と切り出し、「自分は４３？」と隣にいた前野に質問し、「４３です」と返されると「じゃあ寿命です」といきなり宣言。前野が「そうですよね、明治だったらもう」とうなずくと、堂本は「だから余生は楽しく過ごすことが大事ですよね」とうなずいていた。