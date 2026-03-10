■サッカー AFC女子アジアカップ 日本4ー0ベトナム（日本時間10日、オーストラリア・パース）

来年のワールドカップの予選を兼ねたアジアカップ。日本女子代表（FIFAランク8位）は予選リーグ第3戦で、ベトナム（同36位）と対戦し、4ー0で快勝。前半に植木理子（26）が2試合連続ゴールで先制すると、後半には浜野まいか（21）が今大会初ゴール、さらに藤野あおば（22）、途中出場の清家貴子（29）の3試合連続ゴールを決めるなど計4得点。予選グループ負けなし、17得点無失点で勝ち点9、グループC首位で通過した。

なでしこジャパンの先発はGKに山下杏也加（32）、DFは清水梨紗（29）、熊谷紗希（35）、高橋はな（26）、北川ひかる（28）。MFは長野風花（27）、長谷川唯（29）、谷川萌々子（20）、藤野あおば（22）、浜野まいか（21）。FWは 植木理子（26）。ベテラン熊谷は2試合連続、長谷川は3試合連続スタメン。インド戦でハットトリックをマークした植木が1トップに入った。中盤は第1節のチャイニーズ・タイペイと同じメンバーとなった。

前節のインド戦では11得点と攻撃陣が機能したなでしこ、相手は過去14戦14勝と負けなしのベトナム、試合開始わずか15秒で右サイドの浜野から植木へアーリークロス、完璧なタイミングだったが、植木が合わせきれずにゴール右に外れた。

その後も序盤は谷川が積極的にゴールを狙うが、ベトナムゴールを割れず、そして、21分、右サイドから長谷川が左足で絶妙なクロスを上げると、このボールに植木が反応し、頭で押し込み先制点。植木は2試合連続ゴールを挙げた。

追加点を狙うなでしこはゴール前での浜野のボレー、植木のヘディングとゴールに迫ったが、ベテランキーパー・コン ティ ハン（33）のスーパーセーブでなでしこは得点を奪えず、前半は1対0で折り返した。

後半は長谷川・植木の先制点コンビと北川を交代、田中美南（31）、宮澤ひなた（26）、古賀塔子（20）を投入した。すると5分、長野の縦パスに田中が走り込み谷川へ横パス、さらに谷川がフリーの浜野へ、これを落ち着いて流し込んでなでしこが2点目、浜野は今大会初ゴールとなった。

後半19分には前日3月9日に27歳の誕生日を迎えた長野から藤野へ縦パス、コントロールされた右足ミドルでなでしこが3点目を奪った。3分後には途中出場の清家貴子（29）が3試合連続ゴールで今大会4得点。なでしこジャパンは3戦で17得点無失点と攻撃陣が好調を維持し、首位でベスト8進出を決めた。

準々決勝は日本時間15日、オーストラリア大陸を横断して、シドニーでのゲームとなる。

【日本代表の日程】

3月4日 日本 〇2ー0 チャイニーズ・タイペイ

3月7日 日本 〇11ー0 インド

3月10日 日本 〇4ー0 ベトナム

3月15日 準々決勝 日本ーA/B3位

3月18日 準決勝

3月21日 決勝

