郵便物や学校のお知らせなど、気がつくとたまってしまう“紙もの”。「あとで整理しよう」と思っているうちに、いつのまにか書類が山積み…なんてことも。 家族5人でスッキリ暮らす整理収納アドバイザーのひでさん（46歳）が実践しているのは、書類をためこまないシンプルな3つのルール。子どものプリントが多い家庭でも、無理なく続く書類整理術を紹介します。

1：紙類は「家に入った瞬間」が勝負。まずは“いる・いらない”で即仕分け

ひでさんは、書類がたまるいちばんの原因は「判断をあと回しにすること」だと言います。

【写真】書類はまとめてリビングのカゴに

「とくに子どものいる家庭では、学校や塾から毎日のようにプリントが届きます。あと回しにしていると、あっという間に紙がたまってしまうもの。だから、家に入った瞬間に開封して“いる・いらない”を仕分けるようにしています。

封書の中に複数枚入っていても、本当に必要なものは1枚だけ、ということも多いもの。必要な1枚だけを残し、説明や案内はその場で処分します」（ひでさん、以下同）

仕分けする場所のそばに紙用ゴミ箱を置いておくとスムーズ。毎日の小さな習慣で、書類はたまらず、家の中もすっきり保てます。

2：難しいファイリングは不要。クリアファイルに「入れるだけ」

保管する書類をきっちりファイリングしようとすると、なかなか続きませんよね。ひでさんが実践しているのは、クリアファイルを使った“ざっくり整理”です。

「書類整理のために特別な道具は買っていません。家に余っているクリアファイルで十分。ただし、ラベルだけは必ずつけます。私はラベルプリンターを使っていますが、マスキングテープに手書きでも十分。『中学校』『塾』『習い事』など、大まかに分類したファイルをつくり、書類を入れるだけ。動作がシンプルなので、迷わず続けられます。

ラベリングしたものを、リビングなどの手に取りやすい場所にまとめるようにしたところ、家族みんなが迷わず出し入れできるようになりました」

「行事予定や連絡先など、すぐに使う・よく見る書類は、マグネット式のクリアファイルに入れて冷蔵庫へはりつけています。用がすんだら、すぐに処分することを忘れずに」

3：大事な書類は「まとめて共有」で家族も安心。定期的な見直しも

大事な書類ほど、家族と共有しておくようにしています。

「保険証券や金融関係、保証書など、中長期的に保管する書類も、同じように用途ごとにクリアファイルへ。家の中の1か所にまとめておき、家族が見つけやすいようにしています。いざというときにもあわてずにすむ安心感が生まれ、結果的に将来への備えにもつながっていると感じています」

もう1つ意識しているのが、書類を「一度しまって終わりにしない」こと。

「新しい書類が増えたタイミングは、見直しの合図です。保管場所に、保証期間を過ぎた保証書がないかチェック、不要になったものは処分します。取扱説明書も、メーカーのサイトなどで確認できるものはデータ管理にきり替えています」

ひでさんが実践しているのは、今日から取り入れられるシンプルなルールばかり。ぜひ参考にしてみてください。