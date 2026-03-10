こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

買い物帰りや宅配便の受け取り時など、両手がふさがっている状態でドアを開けたまま固定したいシーンは意外と多いもの。

そんな時に活躍するのが、足だけで簡単に操作できる、marna（マーナ）の「マグネット式ドアストッパー」です。

マーナ (marna) ドアストッパー (両手がふさがっていても固定/解除可) マグネット式 ストッパーマグネット 玄関 ドア ブラック W662BK 5,500円 Amazonで購入する PR PR 5,500円 楽天で購入する PR PR

強力なネオジム磁石でドアにしっかり固定でき、ペダルを踏むだけで固定・解除ができる画期的なアイテム。

日常のちょっとした不便を解消してくれる、便利な玄関グッズを紹介します。

足でペダルを踏むだけ！両手がふさがっていても簡単操作

「マグネット式ドアストッパー」の最大の特徴は、直接手で触れることなく固定・解除ができること。

固定したい時は足でペダルを「カチッ」と音がするで踏み込むだけ。

解除する時は、ドアを外側に押すとペダルが自動的に上がる仕組みになっています。

荷物をたくさん抱えている時や、ベビーカーやドッグカーを押しながら玄関を出入りする時など、両手がふさがっているシーンで大活躍。

宅配便の受け取りで一時的にドアを開けておきたい時にも、サッと足で操作できるので非常に便利です。

強力ネオジム磁石でズレない！安定感抜群の固定力

「マグネット式ドアストッパー」の背面には強力なネオジム磁石を採用しており、鉄製ドアや木目調の鉄製ドアにしっかりと取り付けることができます。

ペダルを踏み込む際の力がかかってもズレにくい設計になっているため、安定した使用感を実現。

ただし、使用前にドア下部にマグネットがつくかどうかの確認は必須。

アルミ製やガラス製のドア、表面に凹凸があるドアには使用できないため、購入前のチェックはマストです。

タイヤから着想を得た特殊ゴムでしっかりグリップ

「マグネット式ドアストッパー」と地面の接地面には、タイヤのトレッドパターンを参考にした溝と弾力性のある合成ゴムを採用。

この特殊な設計により、フローリングやタイルなど様々な床材でしっかりとグリップし、ドアを確実に固定します。

ゴムにホコリやゴミが付着した場合は、濡れた雑巾で拭き取るだけでOK。

万が一ゴムが外れても、本体の凹凸部分と合わせて簡単にはめ直すことができる構造になっています。

コンパクトでシンプル。耐久性の高い日本製アイテム

「マグネット式ドアストッパー」の本体サイズは約41×177×52mmとコンパクトで、玄関まわりの邪魔になりません。

ABS樹脂やポリアセタールなど、耐久性の高い素材を使用した日本製で、長く愛用できる品質も魅力的。

ペダルのゴムと地面の隙間は3〜7cmの範囲で使用可能なので、ほとんどの玄関ドアに対応できます。

両手がふさがりがちな忙しい毎日に、マーナのドアストッパーがスマートな解決策を提供してくれますよ！

マーナ (marna) ドアストッパー (両手がふさがっていても固定/解除可) マグネット式 ストッパーマグネット 玄関 ドア ブラック W662BK 5,500円 Amazonで購入する PR PR 5,500円 楽天で購入する PR PR

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。