マウスに指定席ができたよ。磁石でPCにくっつけてどこでもGO！
移動が多い皆さんへ。
会社に着いた！と思ったらミーティングラッシュで、ノートPC小脇に抱えていろんな部屋を行ったり来たり…。そんなPCと共に移動するときって、周辺機器ってどう扱ってます？
ガジェットポーチ？ ポケットに突っ込む？ いや、もっと効率的なヤツ（ちょい変化球ですが）がありますよ。
スマホ周辺機器でおなじみ、ESRが繰り出してきたなんだか奇抜な解決策。マグネットでくっつくマウスです。
PCの天板にピタリ。移動時もマウスと一緒
どんなものか？ というと、もうこの絵の通り。
マウスにマグネットが仕込まれていて、ノートPCの天板に付属のマグネットシートを貼ることで、そこをマウスの指定席にできるのです。
マウス自体の性能としては、DPIが4,800で、2.4GHzドングルとBluetooth 5.0対応。
ベーシックな3ボタンスタイルですが、ホイールの左右スクロールに対応しているのはポイント高いですね。Excelで便利なやつ。
SSDをPCに貼り付けるスタイルはたまに見ますが、まさかマウスでやるとは…。でも、割と理にかなった収納場所かも？ 基本、PCと一緒にいてほしいデバイスですもんね。
