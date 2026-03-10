移動が多い皆さんへ。

会社に着いた！と思ったらミーティングラッシュで、ノートPC小脇に抱えていろんな部屋を行ったり来たり…。そんなPCと共に移動するときって、周辺機器ってどう扱ってます？

ガジェットポーチ？ ポケットに突っ込む？ いや、もっと効率的なヤツ（ちょい変化球ですが）がありますよ。

スマホ周辺機器でおなじみ、ESRが繰り出してきたなんだか奇抜な解決策。マグネットでくっつくマウスです。

ESR MagMouse 3,899円 Amazonで見る PR PR

PCの天板にピタリ。移動時もマウスと一緒

Image: Amazon

どんなものか？ というと、もうこの絵の通り。

マウスにマグネットが仕込まれていて、ノートPCの天板に付属のマグネットシートを貼ることで、そこをマウスの指定席にできるのです。

マウス自体の性能としては、DPIが4,800で、2.4GHzドングルとBluetooth 5.0対応。

ベーシックな3ボタンスタイルですが、ホイールの左右スクロールに対応しているのはポイント高いですね。Excelで便利なやつ。

SSDをPCに貼り付けるスタイルはたまに見ますが、まさかマウスでやるとは…。でも、割と理にかなった収納場所かも？ 基本、PCと一緒にいてほしいデバイスですもんね。

Source: Amazon