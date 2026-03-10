おしゃれな新作みーーーっけ♡【3COINS】ナチュラル感がGOODな「カレンダー」に注目

年度末が近づくと、次年度に向けて新しい「カレンダー」を探し始める人も多いはず。【3COINS（スリーコインズ）】でも数種類のカレンダーを販売中です。そのなかから今回は、天然木を使ったナチュラルさが特徴のデザインに注目。インテリアに左右されにくく使いやすい、おしゃれなカレンダーを紹介します。

四季折々のお花と過ごす1年間

月ごとに変わるお花のイラストと1年間を過ごす「フラワーイラストカレンダー」。土台に天然木を使った、シンプルでナチュラル感のあるカレンダーです。カレンダーにはやわらかいタッチで描かれた季節のお花がデザインされていて、シンプルながらもそっと華やかさをプラスしてくれます。2026年1月スタートのため、購入後すぐに使えるのも嬉しいポイントです。

木のぬくもりを感じる万年カレンダー

「木製万年カレンダー」は、土台にMDFと呼ばれる木質ボード、サイコロに天然木を使った、木のぬくもりを感じられるナチュラルさが特徴。カラーバリエーションは、土台もサイコロもアイボリーのタイプと、グレー × ブラウンを組み合わせたタイプの2種類です。サイコロは、日付のほかに天気を描いたパーツがセットになっていて、毎日のパーツ入れ替えも楽しく続けられそう。

天然木のナチュラル感がおしゃれな【3COINS】の「カレンダー」。カレンダーとしても、インテリアとしても使えるデザインは、デスクや玄関先などのワンポイントにぴったりです。次に使うカレンダーでお悩み中の人は、ぜひチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：河合 ひかる