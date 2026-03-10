

「Make Me Wonder」×TVアニメ『ダーウィン事変』特別コラボミュージックビデオサムネイル

Official髭男dismが10日、最新曲「Make Me Wonder」×TVアニメ『ダーウィン事変』の特別コラボミュージックビデオを公開した。

【動画】「Make Me Wonder」×TVアニメ『ダーウィン事変』特別コラボミュージックビデオ

ブラウン管テレビに流れるアニメ映像からはじまる本映像は、オープニング主題歌を務める「Make Me Wonder」の歌詞に重ねながら、チャーリー、ルーシーそれぞれの視点で本作のこれまでの物語を振り返ることができる映像となっている。

「Make Me Wonder」は、ミュージックビデオも公開中。メンバーそれぞれの個性が光る演奏やパフォーマンスが魅力な楽曲のミュージックビデオとあって、目まぐるしく映し出される全面LEDのボックスの中で繰り広げられるメンバー4名の演奏シーンを中心に構成された、楽曲の疾走感と期待感が表現された映像となっている。

そして、ヒゲダンは4月から新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催予定。