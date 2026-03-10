◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

巨人は山口・宇部市のユーピーアールスタジアムでソフトバンク戦に臨んだ。

同球場は２０１１年に巨人がシーズン開幕戦を行った球場。当時は内野が黒土、外野が芝だったが、２４年に全面人工芝に改修された。

２０１１年３月１１日に東日本大震災が発生。同年のプロ野球は２度の開幕延期を経て約２週間遅れの４月１２日に開幕となった。

震災による東日本の電力事情を考慮し、巨人は照明の点灯や空調の使用が不可欠な東京Ｄを４月中は使用しないと決定。ヤクルトとの本拠地での開幕カードは西日本の地方球場で調整した結果、宇部、北九州での２連戦に変更となった。

５２年の本拠地制となって以来、巨人が本拠地球場以外で開幕戦を行うのは初めて。当時、巨人の宇部での試合は５６年ぶりだった。福島第２原発のある福島県富岡町、郡山市、茨城県潮来市、千葉市から宇部市に避難する計５世帯２０人を球場に招待。このうち乳幼児から小学生までの１１人がグラウンドに出て守備位置に就く選手とハイタッチした。

試合は午後６時２分にプレーボール。巨人は開幕投手の東野峻が７回途中２失点と好投。長野久義の３ラン、坂本勇人の適時二塁打などで９―２で勝利した。３時間１３分の試合後、ヒーローインタビューで坂本は「今、日本が頑張る時だと思う。山口の皆さんも一緒に頑張っていきましょう」と声を張り上げた。

あれから１５年を迎える。この日は当時を知る球団スタッフらが宇部での開幕戦を回想。東北の復興への思いを改めて強くした。