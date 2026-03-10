◆サッカー ２７年Ｗ杯予選兼女子アジア杯 日本４―０ベトナム 第１０日（１０日、オーストラリア・パース）

サッカー女子のアジア杯は１０日、オーストラリアのパースなどで１次リーグＣ組の最終戦が行われ、日本はベトナムに４―０と勝利し、１次リーグ３連勝でＣ組首位通過を決めた。準々決勝は１５日。アジア杯の上位６チームに、２７年のブラジルＷ杯の出場権が与えられる。

前２試合はチャイニーズタイペイに２―０、インドに１１―０と勝利し、すでに決勝トーナメント進出を決めていたなでしこジャパン。この試合でも前半２１分にＦＷ植木理子（ウェストハム）が決めて先制すると、後半６分にはＭＦ浜野まいか（トットナム）が追加点。同１９分にはＭＦ藤野あおば（マンチェスターＣ）が右足でコントロールショットを決めて突き放すと、同２２分にはＦＷ清家貴子（ブライトン）が４点目を決めた。

ニールセン監督「前半はパスが長かったり、密集でプレーしたりしていたが、後半は修正できた。１次リーグは守備の機会が少なかったので、そこはこれから準備する」

浜野まいか（チーム２点目のゴール）「本当にチームメートに感謝。みんながつないでくれたゴール。ゴール（マウス）の幅に絶対いようと思っていて。そこに転がってくれた。しっかりみんなで優勝して、みんなの笑顔がみたいです」