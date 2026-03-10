「頑張れ！頑張れ！」雪崩に巻き込まれた男性救助の瞬間　北海道・上富良野岳で雪崩事故相次ぐ　富士山では外国籍男女が滑落

分厚い雲に覆われていたのは、北海道の中央部に位置する十勝岳連峰。

連なる山脈の1つ、上富良野岳で10日、雪崩事故が発生し、外国籍スキーヤーが巻き込まれた。

北海道・上富良野岳で雪崩事故相次ぐ

「安政火口で雪崩が起きて、1人が埋まっている」と、目撃者からの110番通報が入ったのは午前10時40分ごろ。

現場は、北海道・上富良野町の上富良野岳。

警察などによると、雪崩に巻き込まれたのは外国籍の男性で、現場にいた同行者らが掘り起こして男性を救出したという。

外国籍の男性は、通報から約1時間40分後にヘリで救助され、意識のない状態で病院に搬送された。

男性は、日本人2人を含む4人組で、バックカントリースキーをしていたという。

3月5日にも雪崩に台湾籍の男性巻き込まれる

この現場から南西約1km先では、3月5日にも雪崩が発生していた。

ーー雪崩は突然？

雪崩の目撃者：

あっという間でした。今、病院に行ってます。

15人ほどでバックカントリーでスノーボードをしていた台湾籍の40代男性が雪崩に巻き込まれた。

「巻き込まれた方はどこですか？」

これは北海道警の救助隊が撮影した映像。

発生した雪崩は、幅約200メートル、長さ約300メートルに及ぶ大規模なものだった。

救助隊が進む斜面には崩れ落ちた雪の小さな塊が残り、歩きにくい状況であるのが分かる。

「日本語しゃべれますか？」

「スピーク？スピークOK？」

たどり着いた現場には大きく掘られた穴が…。

雪崩に巻き込まれた台湾籍の男性はすぐに仲間に掘り起こされたが、当初、意識がはっきりしない状態だった。

「頑張れ！頑張れ！」 男性はヘリコプターで病院に搬送され、一命を取り留めたという。

閉山中の富士山で外国籍男女が滑落

列島で相次ぐ外国人旅行客などの雪山での事故。

閉山中の富士山では9日午後3時ごろ、新7合目近くでスウェーデン国籍の23歳の女性と、ニュージーランド国籍の51歳の男性が滑落する事故が起きた。

2人は約7時間半後の午後10時40分ごろ、宝永火口付近で警察の山岳遭難救助隊によって救助され、防災ヘリで病院に搬送された。

警察によると、23歳の女性は意識がはっきりしておらず、51歳の男性は全身の痛みを訴えていて、重傷とみられるという。

富士山は現在、すべての登山道が冬季閉鎖中だが、1月には、1人で入山した20歳の中国人男性が下山中に転倒、救助を要請した。

強風が吹き荒れる闇夜の中を救助へ向かう山岳遭難救助隊。

男性は翌朝、救助されたが、凍結した斜面を搬送する救助隊もまさに命がけ…。

さらに気温が上昇するこれからの時期は、雪崩も起きやすくなるため、入山には命の危険がともなう可能性もあり、十分な注意が必要となる。

