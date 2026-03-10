文化庁が、国立の博物館、美術館に対して5年間の中期目標として入館料や物販の自己収入を増やすよう初の数値目標を定めた。展示事業費などに占める自己収入の割合が40％を下回り「社会的に求められる役割を十分果たせていない」と判断した場合は再編、閉館対象となる。さらに、5年以内に国内と国外の在住者の間に二重価格を導入し、入場料の引き上げを求めた。

中期目標は、館を運営する三つの独立行政法人「国立美術館」「国立文化財機構」「国立科学博物館」が5年間で達成すべき目標をまとめ、文化庁を所管する文部科学省が承認している。

ノルマが定められたことや、再編、閉館の言葉からSNSでは「文化庁を名乗るなら文化を守ることに専念しろ」「国で保護するべき施設を何だとお考えなのでしょうか」「そもそも、その中期目標が博物館法と矛盾していないか再検討してください」といった批判の声が上がり、ハッシュタグ「文化庁による博物館美術館潰しに反対します」が付けられている。

反響に対して松本洋平文科大臣は「閉館という言葉も数値目標も一人歩きすることによって、何か機械的な印象があろうかと思うが、決してそうではない」と説明した。

漫画家で参議院議員の赤松健氏はX（旧Twitter）で文化庁に確認したとして「タイトルの『閉館含め』は煽りすぎ 来年度から5年間の次期中期目標で数値目標を定めたのは事実ですが、『未達成の場合、閉館も含めた再編を検討する』の『閉館も含めた』の部分は、文化庁側は言っておらず、中期計画表にも全く書いてありません」（原文ママ）とポスト。

文化庁は中期目標に「閉館」は書いていないと否定している。では、閉館はどこから出てきたのか。最初に閉館を出したのは読売新聞オンラインの4日の見出しだ。次に5日の朝日新聞の見出しに入っている。さらに、記事中には「財務省は『再編』には閉館を含まれるとしている」と記されていた。

文化庁と財務省では、意見が異なっている。文化庁は仮に自己収入が40％未満だったとしても、すぐに再編というわけではないとしている。一方、朝日新聞によれば閉館について「財務省の強い意向があったことが浮かび上がる」と表現。

入場料金は東京国立博物館が一般1000円、大学生500円。京都国立博物館、奈良国立博物館、九州国立博物館が一般700円、大学生350円となっている。なお、博物館法の第二十三条は「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は必要な対価を徴収することができる」としている。

再編・閉館の可能性がある以上は、「必要な対価」として値上げせざるを得ないか。それともあくまで、料金は二重料金とし、物販などで自己収入を上げるのか。動向に注目したい。

