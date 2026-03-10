スラリとした体が美しいイタリアングレーハウンド。そんなイタリアングレーハウンドの『遊びに誘う姿』が7万再生を超えて笑顔を届けることとなりました。

お兄ちゃん犬と遊びたいわんちゃんの姿を見た人からは、「鰻かと思った（笑）」「犬だと認識出来なかったw」といった感想が寄せられることに。見た人が思わず笑顔になってしまうわんちゃんの姿とは、いったい…？

【動画：『魚にしか見えないｗｗ』妹犬が兄犬を遊びに誘った結果→クセが強い『まさかの行動』】

リーチャーくんを遊びに誘うクウちゃん

わんちゃんの独特な遊びの誘い方が話題となっているのは、TikTokアカウント『10ruu』に投稿された、ある日の光景。その日、イタリアングレーハウンドのクウちゃんは、カーペットの上に寝転がって体をくねくねと動かしていたそう。

いったい何をしているのかというと、飼い主さんいわく、クウちゃんはこの動きを兄犬のリーチャーくんに見せて遊びに誘っているのだそう。

しかし、クウちゃんの姿をよく見てみると心なしか手はプルプルと震えていて、知らない人がこの光景を見たら、クウちゃんの身に大変なことが起きているのではないかと思ってしまうことでしょう。

そんなクセの強すぎるクウちゃんの遊びの誘い方に、安堵の声と笑いが起こることとなったのでした。

アピール姿が『魚』にしか見えないと話題に！

そんなクウちゃんの独特な遊びの誘い方を見た人からは、たくさんのコメントが寄せられることに。「ウナギかと思いましたｗ」「これはタチウオ？」と、まるで魚のようだという声がいくつも寄せられ、そのユニークな動きに笑いが起こることに。

イタリアングレーハウンドという名前通りの美しいグレーの毛色と、犬種特有のスラリとした体がゆらゆらと揺れている姿は、たしかに細長い魚に見えてきます。

そんなコメントを見た飼い主さんも、「もう鰻にしか見えなくなってきました（笑）」と思わず笑ってしまったそう。クウちゃんのユーモアたっぷりの個性的な動きが、たくさんの人に温かな笑いを届けてくれることとなったのでした。

クウちゃんの様子に気が付いたリーチャーくんは…

たくさんの人を虜にしたクウちゃんの『遊んでアピール』。クウちゃんがそれを最も伝えたかった相手のリーチャーくんはというと…無事、クウちゃんの気持ちに気づいてくれたようで、クウちゃんのそばに来てくれたとのこと。

その後、仲良く追いかけっこをして遊ぶ、ふたりの仲良しな姿が見られたといいます。

そんなクウちゃんの『遊んでアピール』の光景には、「わ～美味しそうなうなぎ♡」「犬かどうかも怪しいな…」「別の生き物に見えたってコメント読んで大爆笑してるｗ」と、たくさんの笑顔が寄せられたそう。

TikTokアカウント『10ruu』では、そんなクウちゃんとリーチャーくんの個性豊かで仲良しな日々が綴られていますよ。

クウちゃん、リーチャーくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「10ruu」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。