仲里依紗、ボディメイク中に食べる【セブンイレブン】食品「マジでありがたい」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『セブンイレブンで姉妹バトルしてたられいちゃんが暴走しだしてお姉ちゃんは心配になったんだが気持ちいいくらい食べまくってくれて本当にさすがだよれいちゃんありがとう』という動画を投稿。仲さんが、【セブン-イレブン】での購入品を公開してくれる中で、ボディメイク中に食べている商品を教えてくれました！

動画内で、仲さんが「アクション練習を頑張ってるから、アクション練習の後にいつもセブンイレブン」と話しつつ、紹介した商品がこちら！

◼︎ブロッコリーチキンエッグ

セブン-イレブン / ブロッコリーチキンエッグ 税込365円（公式サイトへ）

ブロッコリー、鶏むね肉、ゆで卵がカップに入った商品。

素材の味を活かしたシンプルながらも健康感のある仕立てで、1パック156kcal、たんぱく質は20.6g含まれています。

◼︎体づくり中の強い味方

体づくりを絶賛頑張り中だという仲さんは、「私たちはムキムキマンです」と話しつつ「だからそのリカバリーをするために」「こういうタンパク質のものを食べるんですね」とコメント。

そして、これまでセブン-イレブンはサラダチキンの袋入りしか売っていなかったとして「今はこうやってカップになってるからマジでありがたい」「撮影の時とかでもタンパク質足りないなっていうお弁当とかあるから。その時にこれはサイドで入れておくとすごいいいわ」と教えてくれました。

■動画もチェック

動画内では、こちらの商品以外にも、仲さんが【セブン-イレブン】で購入した商品の数々を紹介。ぜひ、チェックしてみてくださいね！