野呂佳代「この香りがすごい好き」20歳から使い続ける信頼の愛用香水

野呂佳代さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【What's in my bag】スタイリストの百々さんと俳優の中田クルミちゃんと一緒にカバンの中身を紹介します』の動画を投稿。カバンの中身を見せてくれる企画の中で、コスメ系アイテムも紹介してくれました。

■香水

動画内で紹介されたのはこちら。

DIOR/ヒプノティック プワゾン オードゥ トワレ(公式オンラインブティック限定品) 50ml 税込14,520円（公式サイトより）

アンバー、バニラ、アーモンドなどの香りが基調となっている香水。公式サイトによると、心惹きつけるような妖艶で魅惑的な香りなんだとか。

野呂さんはこちらを「ずっと使ってる香水なんですけど」とコメントしながら紹介。

続けて「これが大好きで」「20歳くらいの時からずっと使ってるんです」と長年の愛用品だとも語っていました。その香りについても「甘い重たい感じなんですけど、もう好きすぎて」と語り、この香りだからこそ、というこだわりを感じさせていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまなお気に入りアイテムを紹介！是非チェックしてみてくださいね。