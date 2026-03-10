ゆとりくんが、新曲「VintageTee☆ feat. YOSHIKI EZAKI」を3月11日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開され、リリース同日の21時にMVがプレミア公開される。

本楽曲は、ポップで踊れる高揚感のあるサウンドで、等身大でありながら芯を突くリリックはそのままに、フィーチャリングボーカルに迎えたYOSHIKI EZAKIによるラップパートが楽曲に新たな物語性とエモーショナルな深みをもたらしている。

MVには、YOSHIKI EZAKI本人も出演しており、2人のルーツを辿った疾走感のあるカルチャーポップな映像となっている。

さらに、2月5日にリリースした1st EP『KINGDAMN』より、収録曲「成り上がリッチ」のMVも公開。全編をyutori社にて撮影した本作品は、ハングリー精神や結束力を体現した映像に仕上がっている。

（文＝リアルサウンド編集部）